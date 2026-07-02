OpenAI обсуждает передачу акций государству – что известно об этом необычном предложении

По данным СМИ, OpenAI ведет предварительные переговоры о передаче доли компании правительству США. Эта инициатива призвана сделать экономические выгоды от развития искусственного интеллекта более доступными для граждан.

Компания OpenAI находится на ранней стадии переговоров о возможной передаче 5 % своей доли правительству США. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на двух собеседников, знакомых с ходом переговоров.

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Зачем OpenAI хочет привлечь государство в число акционеров?

По информации издания, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман считает, что такой подход поможет обеспечить более широкое распределение экономических выгод, которые приносит развитие искусственного интеллекта. Идея заключается в том, чтобы американское общество получило финансовую выгоду от стремительного развития отрасли.

На данный момент переговоры носят исключительно концептуальный характер и находятся на начальной стадии. Financial Times отмечает, что реализация подобной инициативы, вероятно, потребует принятия отдельного закона Конгрессом США.

По данным Financial Times, OpenAI предлагает не ограничиваться только собственной компанией. Идея предполагает, что и другие крупные американские разработчики искусственного интеллекта также могли бы передать государству примерно 5% своих акций. В публикации упоминаются такие компании, как Anthropic, Google и Meta. В то же время пока неизвестно, поддержат ли они подобную инициативу.

По замыслу авторов предложения, эти акции могут быть переданы специальному инвестиционному фонду по типу Alaska Permanent Fund – суверенного фонда штата Аляска, который инвестирует доходы от добычи нефти и выплачивает дивиденды жителям штата. По мнению сторонников этой идеи, такая модель помогла бы гражданам США напрямую получать часть доходов от развития технологий искусственного интеллекта.

Почему эта тема стала актуальной именно сейчас?

В материале отмечается, что предложение появилось на фоне усиления внимания администрации президента Дональда Трампа к деятельности американских компаний, занимающихся искусственным интеллектом.

В последние месяцы правительство США активнее вмешивается в сферу регулирования отрасли. В частности, в прошлом месяце Anthropic временно приостановила доступ к своей новой модели после требования американских властей ограничить ее использование иностранными гражданами из соображений национальной безопасности. Позже компания сообщила, что возобновила доступ после устранения замечаний правительства.

На этом фоне передача части акций государству может также помочь AI-компаниям укрепить отношения с федеральными властями и заручиться политической поддержкой. Концепция государственного или общественного фонда не является новой для OpenAI. В апреле компания опубликовала программный документ, в котором отмечалось, что "общественный фонд благосостояния" мог бы обеспечить каждому гражданину страны долю в экономическом росте, который обеспечивает искусственный интеллект, даже если человек не инвестирует в финансовые рынки.

Подобные идеи ранее также высказывала компания Anthropic в своих аналитических документах

Financial Times также сообщает, что Сэм Альтман уже обсуждал вопрос общественного участия в собственности OpenAI с президентом Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Лутником и министром финансов Скоттом Бессентом.

Кроме того, по информации издания, в последние недели Альтман общался с сенатором Берни Сандерсом, который продвигает собственную концепцию суверенного инвестиционного фонда. Она предусматривает создание независимой структуры, которая финансировалась бы за счет единовременного 50-процентного налога на акции крупнейших компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Также сообщается, что OpenAI и Anthropic готовятся к предстоящему выходу на фондовый рынок США. Некоторые инвесторы оценивают потенциальную рыночную стоимость каждой из этих компаний более чем в 1 триллион долларов.