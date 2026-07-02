Компанія OpenAI перебуває на ранньому етапі переговорів щодо можливого передання 5% своєї частки уряду США. Про це повідомляє The Guardian із посиланням на двох співрозмовників, знайомих із перебігом обговорень.

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Навіщо OpenAI хоче залучити державу до числа акціонерів?

За інформацією видання, генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що такий підхід допоможе забезпечити ширший розподіл економічних переваг, які приносить розвиток штучного інтелекту. Ідея полягає в тому, щоб американське суспільство отримало фінансову вигоду від стрімкого розвитку галузі.

Наразі переговори мають виключно концептуальний характер і перебувають на початковій стадії. Financial Times зазначає, що реалізація подібної ініціативи, ймовірно, вимагатиме ухвалення окремого закону Конгресом США.

За даними Financial Times, OpenAI пропонує не обмежуватися лише власною компанією. Ідея передбачає, що й інші великі американські розробники штучного інтелекту також могли б передати державі приблизно 5% своїх акцій. У публікації згадуються такі компанії, як Anthropic, Google і Meta. Водночас наразі невідомо, чи підтримають вони подібну ініціативу.

За задумом авторів пропозиції, ці акції можуть бути передані спеціальному інвестиційному фонду на кшталт Alaska Permanent Fund – суверенного фонду штату Аляска, який інвестує доходи від видобутку нафти та виплачує дивіденди жителям штату. На думку прихильників ідеї, така модель допомогла б громадянам США безпосередньо отримувати частину прибутків від розвитку технологій штучного інтелекту.

Чому ця тема стала актуальною зараз?

У матеріалі зазначається, що пропозиція з'явилася на тлі посилення уваги адміністрації президента Дональда Трампа до діяльності американських компаній, які займаються штучним інтелектом.

Останніми місяцями уряд США активніше втручається у сферу регулювання галузі. Зокрема, минулого місяця Anthropic тимчасово призупинила доступ до своєї нової моделі після вимоги американської влади обмежити її використання іноземними громадянами з міркувань національної безпеки. Пізніше компанія повідомила, що відновила доступ після усунення зауважень уряду.

На цьому тлі передача частини акцій державі може також допомогти AI-компаніям зміцнити відносини з федеральною владою та заручитися політичною підтримкою. Концепція державного або суспільного фонду не є новою для OpenAI. У квітні компанія опублікувала програмний документ, у якому зазначалося, що "суспільний фонд добробуту" міг би забезпечити кожному громадянину країни частку в економічному зростанні, яке забезпечує штучний інтелект, навіть якщо людина не інвестує у фінансові ринки.

Подібні ідеї раніше також висловлювала Anthropic у власних аналітичних документах

Financial Times також повідомляє, що Сем Альтман уже обговорював питання суспільної участі у власності OpenAI з президентом Дональдом Трампом, міністром торгівлі Говардом Лутніком та міністром фінансів Скоттом Бессентом.

Окрім цього, за інформацією видання, останніми тижнями Альтман спілкувався із сенатором Берні Сандерсом, який просуває власну концепцію суверенного інвестиційного фонду. Вона передбачає створення незалежної структури, яка фінансувалася б за рахунок одноразового 50-відсоткового податку на акції найбільших компаній, що працюють у сфері штучного інтелекту. Також повідомляється, що OpenAI та Anthropic готуються до майбутнього виходу на фондовий ринок США. Деякі інвестори оцінюють потенційну ринкову вартість кожної з цих компаній більш ніж у 1 трильйон доларів.