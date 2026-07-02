Навіщо OpenAI це потрібно

Ідею ще на ранньому етапі переговорів озвучив генеральний директор OpenAI Сем Альтман, повідомляє Financial Times.

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Він неодноразово заявляв, що суспільство має отримувати фінансову вигоду від розвитку штучного інтелекту, а передача частки державі може стати одним із таких інструментів. Водночас пропозиція стосується не лише OpenAI:

Передбачається, що аналогічний підхід могли б застосувати й інші американські компанії, які працюють у сфері штучного інтелекту.

Серед потенційних учасників називають Anthropic, Google, Meta та інших великих гравців, хоча наразі невідомо, чи готові вони це підтримати.

За задумом Альтмана, акції могли б передати до спеціального державного фонду за аналогією з фондом Аляски. Цей фонд інвестує доходи від видобутку нафти та забезпечує фінансові виплати жителям штату.

Чому потрібен такий крок? Останнім часом розробники ШІ стикаються з дедалі більшою увагою американської влади. Політики та експерти висловлюють занепокоєння через швидке будівництво дата-центрів, можливий вплив AI на ринок праці, а також питання кібербезпеки.

Саме тому передача частки державі розглядається як один із можливих способів вибудувати відносини з адміністрацією США та продемонструвати готовність "ділитися" вигодами від штучного інтелекту.

Хто отримає частку компанія-гіганта OpenAI

Переговори між OpenAI та американською владою наразі мають попередній характер. У разі реалізації така модель, імовірно, потребуватиме схвалення Конгресом США.

Сем Альтман уже обговорював це питання з президентом Дональдом Трампом, міністром торгівлі Говардом Лутніком, міністром фінансів Скоттом Бессентом, а також із сенатором Берні Сандерсом.

Отже, якщо цю ідею реалізують, це може стати одним із перших у світі прикладів, коли уряд безпосередньо братиме участь у розподілі вигод від розвитку штучного інтелекту.

До слова, уже зараз ООН закликає змінити розвиток ШІ, поки технології не зробили світ ще більш нерівним.

Незалежна міжнародна наукова група з питань штучного інтелекту, створена Генеральною Асамблеєю ООН у 2025 році, оприлюднила попередній масштабний звіт про перспективи та ризики розвитку ШІ. Документ попереджає, що стрімке поширення технології може поглибити глобальну економічну та технологічну нерівність, якщо країни не отримають рівних можливостей для її розвитку.