Зачем это нужно OpenAI

Об этой идее еще на раннем этапе переговоров заявил генеральный директор OpenAI Сэм Альтман, сообщает Financial Times.

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Он неоднократно заявлял, что общество должно получать финансовую выгоду от развития искусственного интеллекта, а передача доли государству может стать одним из таких инструментов. При этом предложение касается не только OpenAI:

Предполагается, что аналогичный подход могли бы применить и другие американские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта.

Среди потенциальных участников называют Anthropic, Google, Meta и других крупных игроков, хотя пока неизвестно, готовы ли они это поддержать.

По замыслу Альтмана, акции могли бы передать в специальный государственный фонд по аналогии с фондом Аляски. Этот фонд инвестирует доходы от добычи нефти и обеспечивает финансовые выплаты жителям штата.

Почему нужен такой шаг? В последнее время разработчики ИИ сталкиваются со все большим вниманием со стороны американских властей. Политики и эксперты выражают обеспокоенность в связи с быстрым строительством дата-центров, возможным влиянием ИИ на рынок труда, а также вопросами кибербезопасности.

Именно поэтому передача доли государству рассматривается как один из возможных способов наладить отношения с администрацией США и продемонстрировать готовность "делиться" выгодами от искусственного интеллекта.

Кто получит долю в компании-гиганте OpenAI

Переговоры между OpenAI и американскими властями пока носят предварительный характер. В случае реализации такая модель, вероятно, потребует одобрения Конгресса США.

Сэм Альтман уже обсуждал этот вопрос с президентом Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Лутником, министром финансов Скоттом Бессентом, а также с сенатором Берни Сандерсом.

Таким образом, если эта идея будет реализована, это может стать одним из первых в мире примеров, когда правительство будет непосредственно участвовать в распределении выгод от развития искусственного интеллекта.

К слову, уже сейчас ООН призывает изменить направление развития ИИ, пока технологии не сделали мир еще более неравноправным.

Независимая международная научная группа по вопросам искусственного интеллекта, созданная Генеральной Ассамблеей ООН в 2025 году, обнародовала предварительный масштабный доклад о перспективах и рисках развития ИИ. Документ предупреждает, что стремительное распространение технологии может усугубить глобальное экономическое и технологическое неравенство, если страны не получат равных возможностей для ее развития.