Создатели ChatGPT запустят "мыслящий" ИИ Strawberry – он может изменить мир

12 сентября 2024, 16:35
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Автор: Михаил Года

Компания OpenAI собирается представить свою новейшую модель искусственного интеллекта под названием Strawberry. Это должно стать следующим значительным шагом в развитии сервиса ChatGPT и еще больше расширить его популярность и использование.

Официальный релиз ожидается в течение следующих двух недель, примерно 26 сентября, согласно источникам, которые тестировали модель. Отличие Strawberry от существующих моделей искусственного интеллекта заключается в ее способности "обдумывать" ответы перед тем, как предоставить их.

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Новая способность искусственного интеллекта позволит ему генерировать потенциально более продуманные и контекстуально точные ответы. Это должно положительно повлиять на взаимодействие с пользователями и их опыт пользования сервисом.

Почему это действительно важное изменение

Практически все, кто уже давно использует современные языковые модели, понимают, чего следует ожидать от взаимодействия с искусственным интеллектом. Несмотря на первые впечатления сначала, впоследствии стали очевидными недостатки и ограничения таких сервисов, как ChatGPT.

Новая функция должна стать значительным скачком вперед в возможностях ИИ, поскольку большинство существующих моделей предпочитают быстрые ответы. Ожидается, что благодаря механизму "мышления" Strawberry предложит более глубокое понимание и улучшит результаты ответов.

OpenAI, как компания-лидер в разработке искусственного интеллекта, при поддержке значительных инвестиций от Microsoft продолжает стимулировать инновации и интерес к искусственному интеллекту благодаря своим разработкам. Пользователям следует ожидать новых возможностей платформы, которые соответственно смогут расширить возможности клиентов сервиса.

Успехи ChatGPT

Следует напомнить, что сервис ChatGPT демонстрирует стремительный рост.

  • Недавно количество платных подписчиков превысило один миллион, что демонстрирует растущий спрос на интеграцию искусственного интеллекта в различных отраслях.
  • Компания надеется, что Strawberry принесет еще больше успеха, именно поэтому его планируют выпустить, как отдельный продукт, хотя подробности относительно его точного формата пока остаются неопределенными.

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Сначала Strawberry будет обрабатывать и генерировать только текст, то есть не будет поддерживать мультимодальные задачи, такие как обработка изображений. Однако уникальный подход модели к обработке запросов в сочетании с ее способностью давать более обдуманные ответы позиционирует ее как потенциально революционную разработку в области технологий искусственного интеллекта.