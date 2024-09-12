Официальный релиз ожидается в течение следующих двух недель, примерно 26 сентября, согласно источникам, которые тестировали модель. Отличие Strawberry от существующих моделей искусственного интеллекта заключается в ее способности "обдумывать" ответы перед тем, как предоставить их.
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Новая способность искусственного интеллекта позволит ему генерировать потенциально более продуманные и контекстуально точные ответы. Это должно положительно повлиять на взаимодействие с пользователями и их опыт пользования сервисом.
Почему это действительно важное изменение
Практически все, кто уже давно использует современные языковые модели, понимают, чего следует ожидать от взаимодействия с искусственным интеллектом. Несмотря на первые впечатления сначала, впоследствии стали очевидными недостатки и ограничения таких сервисов, как ChatGPT.
Новая функция должна стать значительным скачком вперед в возможностях ИИ, поскольку большинство существующих моделей предпочитают быстрые ответы. Ожидается, что благодаря механизму "мышления" Strawberry предложит более глубокое понимание и улучшит результаты ответов.
OpenAI, как компания-лидер в разработке искусственного интеллекта, при поддержке значительных инвестиций от Microsoft продолжает стимулировать инновации и интерес к искусственному интеллекту благодаря своим разработкам. Пользователям следует ожидать новых возможностей платформы, которые соответственно смогут расширить возможности клиентов сервиса.
Успехи ChatGPT
Следует напомнить, что сервис ChatGPT демонстрирует стремительный рост.
- Недавно количество платных подписчиков превысило один миллион, что демонстрирует растущий спрос на интеграцию искусственного интеллекта в различных отраслях.
- Компания надеется, что Strawberry принесет еще больше успеха, именно поэтому его планируют выпустить, как отдельный продукт, хотя подробности относительно его точного формата пока остаются неопределенными.
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Сначала Strawberry будет обрабатывать и генерировать только текст, то есть не будет поддерживать мультимодальные задачи, такие как обработка изображений. Однако уникальный подход модели к обработке запросов в сочетании с ее способностью давать более обдуманные ответы позиционирует ее как потенциально революционную разработку в области технологий искусственного интеллекта.