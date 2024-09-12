Официальный релиз ожидается в течение следующих двух недель, примерно 26 сентября, согласно источникам, которые тестировали модель. Отличие Strawberry от существующих моделей искусственного интеллекта заключается в ее способности "обдумывать" ответы перед тем, как предоставить их.

А тем временем Meta призналась, что собирала все ваши публикации в Facebook и Instagram с 2007 года: для чего

Новая способность искусственного интеллекта позволит ему генерировать потенциально более продуманные и контекстуально точные ответы. Это должно положительно повлиять на взаимодействие с пользователями и их опыт пользования сервисом.

Почему это действительно важное изменение

Практически все, кто уже давно использует современные языковые модели, понимают, чего следует ожидать от взаимодействия с искусственным интеллектом. Несмотря на первые впечатления сначала, впоследствии стали очевидными недостатки и ограничения таких сервисов, как ChatGPT.

Новая функция должна стать значительным скачком вперед в возможностях ИИ, поскольку большинство существующих моделей предпочитают быстрые ответы. Ожидается, что благодаря механизму "мышления" Strawberry предложит более глубокое понимание и улучшит результаты ответов.

OpenAI, как компания-лидер в разработке искусственного интеллекта, при поддержке значительных инвестиций от Microsoft продолжает стимулировать инновации и интерес к искусственному интеллекту благодаря своим разработкам. Пользователям следует ожидать новых возможностей платформы, которые соответственно смогут расширить возможности клиентов сервиса.

Успехи ChatGPT

Следует напомнить, что сервис ChatGPT демонстрирует стремительный рост.

Недавно количество платных подписчиков превысило один миллион, что демонстрирует растущий спрос на интеграцию искусственного интеллекта в различных отраслях.

Компания надеется, что Strawberry принесет еще больше успеха, именно поэтому его планируют выпустить, как отдельный продукт, хотя подробности относительно его точного формата пока остаются неопределенными.

Смотрите также Apple раскрыла детали о своем искусственном интеллекте, в частности новую функцию Visual Intelligence

Сначала Strawberry будет обрабатывать и генерировать только текст, то есть не будет поддерживать мультимодальные задачи, такие как обработка изображений. Однако уникальный подход модели к обработке запросов в сочетании с ее способностью давать более обдуманные ответы позиционирует ее как потенциально революционную разработку в области технологий искусственного интеллекта.