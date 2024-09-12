Офіційний реліз очікується протягом наступних двох тижнів, приблизно 26 вересня, згідно з джерелами, які тестували модель. Відмінність Strawberry від існуючих моделей штучного інтелекту полягає в її здатності "обдумувати" відповіді перед тим, як надати їх.

А тим часом Meta зізналася, що збирала всі ваші публікації у Facebook та Instagram з 2007 року: для чого

Нова здібність штучного інтелекту дозволить йому генерувати потенційно більш продумані і контекстуально точні відповіді. Це має позитивно вплинути на взаємодію з користувачами та їх досвід користування сервісом.

Чому це справді важлива зміна

Практично усі, хто вже давно використовує сучасні мовні моделі, розуміють, чого слід очікувати від взаємодії зі штучним інтелектом. Попри перші враження спочатку, згодом стали очевидними недоліки та обмеження таких сервісів, як ChatGPT.

Нова функція повинна стати значним стрибком вперед у можливостях ШІ, оскільки більшість існуючих моделей надають перевагу швидким відповідям. Очікується, що завдяки механізму "мислення" Strawberry запропонує глибше розуміння та покращить результати відповідей.

OpenAI, як компанія-лідер у розробці штучного інтелекту, за підтримки значних інвестицій від Microsoft продовжує стимулювати інновації та інтерес до штучного інтелекту завдяки своїм розробкам. Користувачам слід очікувати нових можливостей платформи, які відповідно зможуть розширити можливості клієнтів сервісу.

Успіхи ChatGPT

Слід нагадати, що сервіс ChatGPT демонструє стрімке зростання.

Нещодавно кількість платних підписників перевищила один мільйон, що демонструє зростаючий попит на інтеграцію штучного інтелекту в різних галузях.

Компанія сподівається, що Strawberry принесе ще більше успіху, саме тому його планують випустити, як окремий продукт, хоча подробиці щодо його точного формату наразі залишаються невизначеними.

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Спочатку Strawberry оброблятиме та генеруватиме лише текст, тобто не підтримуватиме мультимодальні завдання, такі як обробка зображень. Однак унікальний підхід моделі до обробки запитів у поєднанні з її здатністю давати більш обдумані відповіді позиціонує її як потенційно революційну розробку в галузі технологій штучного інтелекту.