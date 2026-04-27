OpenAI якобы планирует выпускать смартфоны с собственными чипами уже с 2028 года

Рынок смартфонов может стоять на пороге трансформации, поскольку один из лидеров в сфере искусственного интеллекта решил выйти за пределы программного обеспечения. Уже давно известно, что OpenAI собирается выпускать аппаратные устройства, но до сих пор нет информации о конкретных типах гаджетов. Хотя ранее мы слышали, что смартфонов среди них не будет, новые слухи утверждают обратное.

Как OpenAI планирует изменить рынок смартфонов?

Последние данные указывают на то, что OpenAI активно работает над созданием собственного смартфона, который может появиться на рынке уже в 2028 году. Ранее внимание компании было сосредоточено на других формфакторах. В частности, в разработке находились наушники с искусственным интеллектом под кодовым названием "Sweetpea", которые могли выйти под брендом "Dime", а также компактный девайс в форме ручки под названием "Gumdrop". Последний не имел экрана, напоминал по размерам iPod Shuffle и должен был превращать рукописные заметки в текст для ChatGPT. Однако сейчас эти проекты отодвинуты на второй план ради создания полноценного мобильного телефона, пишет Android Authority.

Этот шаг, о котором первым написал известный аналитик Мин-Чи Куо, свидетельствует о серьезном изменении приоритетов компании. Центральным элементом будущего гаджета станет собственный процессор, над которым OpenAI работает совместно с гигантами индустрии – компаниями Qualcomm и MediaTek, пишет Wcctech.

Ожидается, что технические характеристики и поставщики комплектующих будут окончательно определены в конце 2026 года или в первом квартале 2027 года. Эксклюзивным партнером по совместному проектированию и производству систем будет выступать компания Luxshare, которая стремится укрепить свои позиции и стать лидером в следующем поколении смартфонов, конкурируя с Foxconn.

Новая философия

Философия нового устройства от OpenAI заключается в отказе от традиционной модели использования кучи отдельных приложений. Вместо этого пользователи будут взаимодействовать с единым интеллектуальным агентом, который будет выполнять различные задачи и удовлетворять потребности в режиме реального времени. Смартфон станет инструментом для непрерывного сбора контекста о состоянии пользователя, что является критически важным для работы агентов искусственного интеллекта.

Такой подход требует особой архитектуры чипа, где приоритетом будет эффективное потребление энергии, управление иерархией памяти и выполнения небольших моделей непосредственно на устройстве. Более сложные вычисления будут передаваться в облако.

Apple приготовиться

OpenAI стремится к полной вертикальной интеграции, следуя стратегии Apple: контроль над операционной системой, аппаратным обеспечением и моделями искусственного интеллекта. Это создает серьезную угрозу для iPhone, поскольку бизнес-модель Apple в значительной степени зависит от доходов магазина приложений App Store. Если потребность в приложениях исчезнет, лидерство Apple окажется под вопросом, особенно учитывая, что сейчас компания вынуждена полагаться на модели Google Gemini для обновления своего голосового помощника.

Потенциальный объем поставок новых устройств оценивается в 300 – 400 миллионов единиц в год, что соответствует сегменту смартфонов высокого класса. Чипсет от OpenAI, вероятно, будет иметь расширенные возможности постоянной активности для понимания контекста пользователя, что требует внедрения специальных хабов низкого энергопотребления.

Такой смартфон может стать не просто очередным гаджетом, а началом новой экосистемы, где подписки на сервисы будут объединены с аппаратным обеспечением.