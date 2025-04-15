OpenAI представила GPT-4․1, она дешевле, производительнее и во всем лучше предшественницы

OpenAI официально анонсировала языковую модель нового поколения GPT-4.1 – преемницу GPT-4o, которая, по словам компании, превосходит предыдущую разработку почти во всех аспектах. Новинка уже доступна разработчикам вместе с двумя менее мощными версиями GPT-4.1 Mini и GPT-4.1 Nano.

Модель GPT-4.1 стала новым флагманом среди нейросетей OpenAI, рассказывает 24 Канал. По сравнению с предыдущей версией, GPT-4o, она получила значительно расширенное окно контекста – до 1 миллиона токенов.

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Это позволяет лучше обрабатывать большие объемы информации во время длинных сессий общения с пользователем. Для сравнения, в GPT-4o этот показатель составлял 128 тысяч токенов.

В компании отмечают, что GPT-4.1 лучше справляется с программированием, точнее выполняет инструкции и надежнее распознает важную информацию, игнорируя несущественные элементы в контексте как на коротких, так и на длинных участках.

Кроме того, модель стала дешевле на 26% по сравнению с GPT-4o, что имеет стратегическое значение в условиях активной конкуренции, в частности со стороны китайской DeepSeek.

Вместе с флагманом OpenAI выпустила две новые легкие модели – GPT-4.1 Mini и GPT-4.1 Nano, которые описываются как "самые маленькие, самые быстрые и дешевые". Все три версии поддерживают мультимодальность – способность обрабатывать не только текстовую информацию, но и другие типы данных, в частности изображения или видео.

Выпуск GPT-4.1 сопровождается постепенным завершением поддержки предыдущих моделей. В частности, модель GPT-4 будет официально выведена из обращения после 30 апреля, а доступ к предыдущей версии GPT-4.5 через API прекратится 14 июля.

В OpenAI объясняют это тем, что GPT-4.1 обеспечивает аналогичную или лучшую производительность при значительно меньших затратах.