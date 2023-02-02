Следующая нейросеть от OpenAI попытается заменить программистов начального уровня

Компания OpenAI, которая уже наделала шума своим ChatGPT, готовится еще больше шокировать публику. Не менее полугода она обучает новую нейросеть для замены программистов начального уровня.

Будущая модель ИИ, как сообщается, будет способна не только писать работающий код, но и "мыслить" как программист – печальная новость для тех, кто хотел сменить род деятельности и освоить программирование. За проектом стоит Microsoft, поэтому масштабы разработки не следует недооценивать.

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Что известно

Сообщается, что OpenAI наняла для работы над проектом "армию" из около тысячи программистов и разработчиков в странах Латинской Америки и Восточной Европы.

Им поручено решать классические задачи в отраслях программирования, разработке приложений и адаптации кода под новые задачи.

Ключевой момент – они обязаны подробно описывать логику своего кода на письменном английском языке.

Около 60 процентов нанятых были привлечены для работы по маркировке данных.

Остальные 40 процентов – это программисты, которым поручено создавать наборы данных для инженерии программного обеспечения, на которых будут обучаться модели OpenAI. Они переводят текст в инструкции для ИИ с помощью Codex.

Сам Codex в большинстве своем учился на коде, взятом с GitHub. Эта практика обеспечила модели определенный успех как вспомогательной программе, которая автоматически дополняет и проверяет орфографию кода с определенным уровнем мастерства. GitHub, принадлежащий Microsoft, финансовому спонсору OpenAI, даже предлагает "Copilot" на базе Codex, который фактически является чем-то вроде Grammarly для программистов.