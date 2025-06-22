OpenAI внезапно удалила все упоминания, анонсы и новости о партнерстве с Джонни Айвом

OpenAI неожиданно убрала со своего сайта и YouTube все упоминания о сотрудничестве с бывшим дизайнером Apple Джонни Айвом. Хотя первые предположения касались возможного прекращения сотрудничества, впоследствии оказалось, что дело совсем в другом. Компания выпустила по этому поводу заявление.

Почему OpenAI удалила новости о сделке с Айвом

OpenAI удалила все публичные упоминания о своем партнерстве с Джонни Айвом – исчезли видео на YouTube, а также страница с официальным анонсом на сайте. Причиной стал судебный иск о нарушении торговой марки, поданный компанией iyO. Она заявила права на название "io", которую также получила новая дизайнерская компания Айва, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Что интересно, название конференции Google I/O ее, похоже, не волнует.

Ранее Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв теперь работает на OpenAI

Ранее видео, рассказывающее о новом бизнес-партнерстве между Джонни Айвом и гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом, сопровождало новость о многомиллиардной сделке: OpenAI планировала приобрести компанию Айва вместе со стартапом io за 6,5 миллиардов долларов. Кроме того, Айв должен был возглавить дизайнерское направление в компании.

Однако суд обязал OpenAI убрать любые материалы, где используется название io. В результате OpenAI добавила на страницу объявления сообщение: "Эта страница временно не работает из-за судебного постановления по жалобе от iyO относительно использования нами названия "io". Мы не согласны с жалобой и рассматриваем наши варианты".

Кто стоит за жалобой

Компания iyO (сам бренд произносит это как "ай-оу") – это стартап, который возник в рамках инициативы Alphabet X, так называемой "moonshot factory", в рамках которой разрабатывают инновационные устройства на основе самых смелых идей, чтобы "помочь преодолеть некоторые из самых сложных проблем мира".

Основная цель iyO – сделать вычисления на естественном языке доступными для широкой общественности. Среди продуктов компании – профессиональное аудиоустройство Vad Pro и iyO One, который позиционируют как первый в мире аудиокомпьютер с искусственным интеллектом.

Иск iyO касается защиты торговой марки. Суд принял аргументы компании как достаточно убедительные, чтобы временно запретить использование названия io. Судья отметил, что рекламное видео OpenAI потенциально могло создать путаницу среди потребителей из-за схожести названий компаний.

А что с соглашением

Несмотря на удаление материалов и юридический спор о названии, сам факт сотрудничества между OpenAI и Джонни Айвом официально не отменен. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, соглашение между OpenAI и Джонни Айвом остается в силе.

Компания также впоследствии подтвердила, что решение суда не влияет на достигнутые договоренности. Реализация совместного проекта продолжается, а ограничения носят временный характер.