Как Иран создавал фейковых западных журналистов

О раскрытии двух дезинформационных кампаний сообщает издание LRT со ссылкой на заявление компании OpenAI. В рамках иранской операции злоумышленники создали семь вымышленных профилей якобы западных журналистов, в частности из США. От имени этих фейковых авторов было опубликовано почти 100 больших статей приблизительно в десяти интернет-СМИ по всему миру. Основное внимание они уделяли международным делам, геополитике и событиям на Ближнем Востоке.

Самый старый материал, обнаруженный специалистами OpenAI, датируется июлем 2025 года, а самый новый – октябрем 2026 года. Количество подобных публикаций существенно возросло в начале 2026 года после обострения конфликта между США и Ираном. Кроме того, злоумышленники генерировали комментарии для социальных сетей.

Один из вымышленных персонажей назывался Эрвин Б. Хоскинс. В его биографии указывалось, что он является независимым американским писателем. Для него были созданы аккаунты в социальных сетях X и инстаграм. Однако данные о прозрачности сети X показали подключение через приложение для Android из Западной Азии, а инстаграм зафиксировал управление с территории Ирана. В настоящее время оба аккаунта заблокированы.

Российский след в Латинской Америке

Вторая операция, организованная Россией, привлекала жителей Латинской Америки, которые даже не подозревали об истинных целях своей деятельности. Они руководили аналитическим центром Social Research Center (SRC), который использовался для скрытой деятельности с целью дискредитации Украины и оказания влияния на местную политику.

Имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что сотрудники SRC в Латинской Америке не знали, что работают на российскую группировку,

– прокомментировали в компании OpenAI.

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Разработчики искусственного интеллекта подчеркнули высокую сложность разоблаченной сети.

Похоже, что большую часть оригинального контента SRC создала с помощью своих сотрудников. Это самая сложная из нейтрализованных нами за последние два с половиной года попытка действовать под прикрытием фиктивной организации,

– добавили в OpenAI.

Что это означает для безопасности интернет-пространства

Нейтрализация этих кампаний демонстрирует, как враждебные государства используют общедоступные инструменты искусственного интеллекта для массового распространения пропаганды. OpenAI заблокировала все выявленные аккаунты, связанные с этими операциями, и продолжает совершенствовать системы мониторинга для защиты пользователей от дезинформации.