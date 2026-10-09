Як Іран створював фейкових західних журналістів

Про розкриття двох дезінформаційних кампаній повідомляє видання LRT з посиланням на заяву компанії OpenAI. У межах іранської операції зловмисники створили сім вигаданих профілів нібито західних журналістів, зокрема із США. Від імені цих фейкових авторів опублікували майже 100 великих статей у приблизно десяти мережевих медіа по всьому світу. Основну увагу вони приділяли міжнародним справам, геополітиці та подіям на Близькому Сході.

Найстаріший матеріал, який виявили фахівці OpenAI, датується липнем 2025 року, а найновіший – жовтнем 2026 року. Кількість подібних публікацій суттєво зросла на початку 2026 року після загострення конфлікту між США та Іраном. Окрім того, зловмисники генерували коментарі для соціальних мереж.

Один із вигаданих персонажів мав ім'я Ервін Б. Хоскінс. У його біографії зазначали, що він є незалежним американським письменником. Для нього створили акаунти у соцмережах X та Instagram. Проте дані прозорості мережі X показали підключення через додаток для Android із Західної Азії, а Instagram зафіксував керування з території Ірану. Наразі обидва акаунти заблоковані.

Російський слід у Латинській Америці

Друга операція, яку організувала Росія, залучала жителів Латинської Америки, які навіть не підозрювали про справжні цілі своєї діяльності. Вони керували аналітичним центром Social Research Center (SRC), який використовували для прихованої діяльності, аби дискредитувати Україну та вплинути на місцеву політику.

Наявні докази свідчать про те, що співробітники SRC у Латинській Америці не знали, що працюють на російське угруповання,

– прокоментували у компанії OpenAI.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Розробники штучного інтелекту підкреслили високу складність викритої мережі.

Схоже, що більшу частину оригінального контенту SRC створив за допомогою своїх працівників. Це найскладніша знешкоджена нами за останні два з половиною роки спроба діяти під прикриттям фіктивної організації,

– додали в OpenAI.

Що це означає для безпеки інтернет-простору

Знешкодження цих кампаній демонструє, як ворожі держави залучають загальнодоступні інструменти штучного інтелекту для масового поширення пропаганди. OpenAI заблокувала всі виявлені акаунти, пов'язані з цими операціями, та продовжує вдосконалювати системи моніторингу для захисту користувачів від дезінформації.