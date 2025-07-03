OpenAI остановила работу на целую неделю из-за гигантской проблемы

В последние недели компания Meta активно привлекает в свои ряды ведущих исследователей искусственного интеллекта, и прежде всего она обратила внимание на работников OpenAI, как передовой компании в отрасли. Когда Сэм Альтман впервые публично об этом рассказал, он заявил, что ни один человек не согласился на переход. Но теперь стало ясно: это неправда.

Последние сообщения СМИ рисуют едва ли не катастрофу в OpenAI. Волна увольнений и переходов в Meta вызвала значительное беспокойство, заставив компанию Сэма Альтмана пойти на радикальные шаги, включая объявление недельного обязательного отпуска для всех сотрудников, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, пишет 24 Канал со ссылкой на Futurism.

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Кадровая война за таланты

Компания Meta, возглавляемая Марком Цукербергом, не смогла стать лучшей в области ИИ. Она также, вероятно, проигрывает гонку за AGI – общий искусственный интеллект, который теоретически будет иметь интеллект, подобный человеческому и будет способен выполнять любую интеллектуальную задачу, которую может выполнить человек на том же самом уровне или даже лучшем. Учитывая то, что компания сделала неправильную ставку на метаверс и потеряла на этом кучу времени и денег, теперь ей нужно догонять.

Масштабная кампания по поиску лучших специалистов в области искусственного интеллекта является частью этих усилий. За последние недели Meta привлекла нескольких ключевых исследователей из OpenAI:

Среди них - Трапит Бансал, который был влиятельным игроком в разработке обучения с подкреплением в OpenAI и считается одним из основателей ее первой модели ИИ-мышления o1. Его переход может значительно усилить Meta в разработке собственной передовой модели ИИ-мышления, которая могла бы конкурировать с такими лидерами отрасли, как o3 от OpenAI или R1 от DeepSeek. Сейчас Meta вообще не предлагает публично собственных моделей ИИ-мышления.

Кроме Бансала, к Meta присоединились Лукас Бейер, Александр Колесников и Сяохуа Чжай, которые ранее работали в офисе OpenAI в Цюрихе. Источники также сообщают о переходе Шенцзя Чжао, Цзягуй Ю, Шучао Би и Хонгю Рен.

Этот список постоянно растет. Последние сообщения также упоминают о Гуивен Чан, И Линя, Джоэля Побара, Джека Рая, Джохана Щалквика, Пэй Сана и Ната Фридмана.

Все это, как пишут СМИ, чрезвычайные профессионалы в отрасли. Для их привлечения Марк Цукерберг, по сообщениям, предлагает зарплаты, достигающие 100 миллионов долларов. Хотя никто не отмечает, за какой период будут выплачены такие деньги, в США заработки обычно считаются и указываются в годовом измерении. Это означает, что каждый такой специалист потенциально будет зарабатывать 8,3 миллиона долларов в месяц. Подтверждений этому нет, но это не просто много, а очень много денег на которые просто невозможно не соблазниться. Однако Meta – одна из самых богатых корпораций планеты. Зарабатывая десятки миллиардов ежегодно, такие деньги для нее не будут проблемой.

Как отмечают журналисты WSJ, Цукерберг лично связывается с сотнями ведущих исследователей в области искусственного интеллекта прямо в приложении WhatsApp, а для некоторых даже проводит ужины в своих домах в Пало-Альто и Лейк-Тахо. Чат, в котором координируются цели, вроде называется "Recruiting Party" (Рекрутинговая вечеринка).

Не только переманивание

Самым большим достижением Цукерберга пока является Александр Ван, основатель и директор Scale AI. Meta уже некоторое время предлагала ему перейти к себе на работу, но он постоянно отказывался. Поэтому Цукерберг не придумал ничего другого, кроме как купить всю его компанию за 14 миллиардов. Это сделало 28-летнего специалиста одним из самых дорогих наемных работников в сфере технологий.

Чтобы понять, за что были уплачены такие деньги, стоит отметить, что Ван – легенда мира ИИ. Он считается едва ли не лучшим в этой сфере, буквально гением, который напишет будущее всей отрасли. И теперь он работает на Meta, где возглавляет новое подразделение Superintelligence Labs как главный директор по искусственному интеллекту. Это подразделение будет заниматься разработкой передовых моделей ИИ следующего поколения.

Ответ OpenAI

Ситуация с массовым переходом кадров в Meta вызвала острую реакцию в OpenAI. Ранее генеральный директор OpenAI Сэм Альтман публично заявлял, что "никто из наших лучших людей не согласился на это", но последние события указывают на обратное.

Главный научный сотрудник OpenAI Марк Чен выразил глубокое разочарование внутренней команде, описав чувство "будто кто-то ворвался в наш дом и что-то украл". В ответ на агрессивную кадровую политику Meta, руководство OpenAI, включая Чена и Альтмана, заявило, что работает "круглосуточно", чтобы удержать своих сотрудников. Они обещают "перекалибровать компенсации" и искать "креативные способы признания и вознаграждения лучших талантов".

В качестве чрезвычайной меры, OpenAI объявила о недельном обязательном отпуске для своих сотрудников, начиная с 1 июля, чтобы попытаться сохранить персонал на фоне "охоты Meta". Однако существует опасение, что Meta наоборот может воспользоваться этим перерывом для усиления давления на исследователей, пытаясь заставить их принимать быстрые решения изолированно. Руководители OpenAI призывают своих сотрудников сопротивляться предложениям Meta, особенно "смешным предложениям с ограниченным сроком действия".

Удастся ли OpenAI удержать персонал – покажет время. Но трудно поверить, что многие люди откажутся от таких бешеных и легких денег, выбрав возможность просто осознавать себя причастным к компании, разработавшей передовой ИИ. Да и даже не факт, что ChatGPT в таких условиях останется передовым, ведь это уже второй раз он теряет своих разработчиков. OpenAI не обладает таким состоянием, чтобы переплюнуть Meta, поэтому ей остается надеяться только на то, что работники будут альтруистами, которые выбирают статус, а не деньги.