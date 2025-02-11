OpenAI почти завершила разработку собственного чипа для искусственного интеллекта

OpenAI завершает разработку собственного ИИ-чипа, который поможет ей оставаться лидером рынка и создавать еще более мощные языковые модели. Ожидается, что работа над процессором завершится в ближайшие несколько месяцев. Ограниченное производство на TSMC может начаться в первой половине 2025 года. Вот главное, что нужно об этом знать.

К чему стремится OpenAI

Переход на собственные чипы позволит OpenAI уменьшить зависимость от NVIDIA и ее графических процессоров. Даже если компания не заменит их полностью, диверсификация должна пойти на пользу. Сообщается, что разработчик ChatGPT, самого популярного чат-бота мира, достиг определенного успеха на этом пути, но каких-то конкретных данных о мощности будущей технологии пока нет. Очевидно, что для того, чтобы сделать поставки от NVIDIA ненужными, новый чип должен быть если и не лучшим, то хотя бы равным по мощности в обработке ИИ, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет CNBC.

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Поэтому, согласно сообщениям СМИ, компания искусственного интеллекта находится на стадии завершения проектирования нового кремния. Если разработку постигнет минимальное количество проблем и отклонений, то OpenAI сможет отправить свой собственный чип для его сборки на фабриках TSMC еще в первой половине года.

TSMC, как ожидается, использует в производстве свою 3-нанометровую технологию, а также "архитектуру систолического массива в паре с высокоскоростной памятью (HBM), которую NVIDIA использует для своих графических процессоров для искусственного интеллекта". Поскольку прямо сейчас активно осваивается технология двух нанометров, то можно уверенно говорить, что со временем OpenAI переведет свои процессоры на новый стандарт, чтобы повысить мощность и энергоэффективность.

Хотя новый процессор сначала будет играть ограниченную роль, впоследствии масштабы будут расти. В конце концов его основной задачей будет запуск мощных моделей ИИ.

Очевидно, что на пути реализации планов OpenAI может возникнуть немало препятствий. Кроме того, это потребует миллионов и миллионов долларов. Но компания недавно получила значительную поддержку от японской корпорации SoftBank, а также получит огромную выгоду от проекта Stargate, на который выделили 500 миллиардов долларов. Поэтому вряд ли она не сможет позволить себе такие расходы.

К сожалению, нет никаких гарантий, что первое тестирование будет успешным и сравняется с NVIDIA. Неудача будет означать необходимость повторного тестирования и доработки технологии.

Название нового чипа OpenAI пока не объявляет. Известно, что какой-то вклад в его создание сделала компания Broadcom, хотя что именно и в каких объемах она делала, неизвестно. Broadcom – американская компания, являющаяся проектировщиком, производителем и глобальным поставщиком широкого спектра полупроводниковых и инфраструктурных программных продуктов. Ее решения широко применяются на рынке центров данных, компьютерных сетей, программного обеспечения, широкополосной связи, беспроводной связи, хранения данных и промышленности.

Наконец, в отчетах упоминается, что массовое производство хотят начать с 2026 года.