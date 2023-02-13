Только самое важное: ChatGPT в Opera будет сокращать длинные статьи для удобства

Opera, норвежская компания-разработчик браузеров, революционизирует опыт просмотра веб-страниц благодаря новейшей интеграции технологии искусственного интеллекта. Компания объявила о планах добавить новую функцию "сокращения" на основе ChatGPT. Она отображается на боковой панели браузера. Эта функция предоставляет пользователям краткое содержание статей и веб-страниц, обеспечивая быстрый и краткий обзор.

Как сообщает 24 Канал, компания решила интегрировать инструменты искусственного интеллекта в браузер Opera вслед за технологическими гигантами Microsoft и Google. Не так давно Microsoft представила обновленный поиск Bing и браузер Edge с новыми функциями искусственного интеллекта.

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В начале прошлой недели Google также продемонстрировал своего поискового бота Bard, который работает на основе ИИ, поэтому в Opera поняли, в каком направлении нужно двигаться, чтобы оставаться актуальным инструментом.

Новая функция браузера Opera

Руководитель отдела стратегического партнерства и экосистемы искусственного интеллекта Opera Пер Веттердал (Per Wetterdal) заявил:

Мы рады видеть быстрое развертывание программ для разработчиков таких решений, как, например, Google Bard, и начинаем создавать и внедрять новые возможности для просмотра, которые не так давно казались недостижимыми.

Хотя функция "сокращения" еще не доступна широкой публике, Ян Стендел, вице-президент по маркетингу и коммуникациям Opera, заявил, что она "очень скоро появится в браузерах". Компания также работает над другими функциями с искусственным интеллектом, которые имеют целью "улучшить" опыт просмотра веб-страниц, и планирует добавить "популярные контент-сервисы с искусственным интеллектом на боковую панель".

Новая функция браузера Opera: смотрите на видео

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Пользователи Opera обрадуются

Полный объем того, что это может означать для пользователей еще предстоит выяснить, но очевидно, что Opera стремится улучшить опыт просмотра веб-страниц с помощью технологии искусственного интеллекта.

Следует отметить, что функция на бумаге выглядит полезно, ведь она потенциально может сэкономить пользователям время отображая наиболее нужную и важную информацию, конечно, если она будет работать должным образом без ошибок и сбоев.