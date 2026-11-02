Оперативная память подорожала вдвое за шесть лет из-за спроса со стороны ИИ

Согласно архивным данным Newegg, в октябре 2020 года комплект GeIL DDR4-3200 объемом 16 ГБ продавался по цене 59,99 доллара, а 64 ГБ от G.Skill – по цене 204,99 доллара. В ноябре того же года 32 ГБ Team T-FORCE VULCAN Z DDR4-3200 стоили 94,99 доллара. Об этом пишет Engadget.

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Сколько стоила оперативная память в 2020 и 2026 годах?

Для сравнения, по данным ценового трекера Tom’s Hardware на 16 октября 2026 года, самые дешевые предложения DDR4-3200 составляли:

16 ГБ – 104 доллара, примерно на 73% дороже;

32 ГБ – 198 долларов, на 108% дороже;

64 ГБ – 489 долларов, на 139 % дороже.

Это сравнение отдельных розничных предложений, а не среднегодовых цен. Модели различаются по производителям и таймингам, но имеют одинаковую емкость и заявленную скорость.

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С DDR5 ситуация еще сложнее. Этот стандарт стал широко использоваться в настольных компьютерах только в конце 2021 года, поэтому прямого сравнения с 2020 годом нет. Однако в октябре 2025 года комплекты DDR5 объемом 32 ГБ можно было найти по цене 100–200 долларов. Через год самый дешевый комплект DDR5-6000 такой емкости стоил уже 454 доллара. Версия на 64 ГБ обходилась в 915 долларов.

Почему оперативная память так подорожала?

Одной из главных причин стал рост спроса на память со стороны дата-центров, обслуживающих системы искусственного интеллекта. Им нужна не только специализированная высокоскоростная память HBM, но и обычная серверная DRAM. В то же время производители постепенно сокращают выпуск DDR4, несмотря на то что спрос на нее сохраняется. Компании отдают предпочтение более новым и прибыльным продуктам.

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По данным TrendForce, контрактные цены на обычную DRAM в первом квартале 2026 года выросли примерно на 93–98% по сравнению с предыдущим кварталом. Это оптовые показатели, но подорожание ощутимо и в розничных магазинах.

На ситуацию влияют и решения самих производителей. Micron объявила о выходе из потребительского бизнеса Crucial, объяснив это ростом спроса со стороны AI-датацентров и переориентацией на крупных клиентов. Компания не уточнила, какая именно часть производственных мощностей будет перенаправлена.

Производитель компьютеров HP также предупредил о росте затрат. По его оценкам, в 2026 году память и накопители вместе будут составлять около 35% стоимости компонентов ПК. В предыдущем квартале этот показатель находился на уровне 15–18%.

Можно ли сэкономить на подержанной оперативной памяти?

Вторичный рынок не стал полноценным спасением для тех, кто хочет собрать или обновить компьютер. В сентябре 2026 года комплект Corsair DDR4-3200 объемом 32 ГБ был продан на eBay за 129,99 доллара плюс 9 долларов за доставку. Общая сумма составила 138,99 доллара.

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Это примерно на 59 долларов дешевле самого дешевого нового аналога в октябре, но почти на 46% дороже, чем стоил новый комплект такой емкости в 2020 году. Правда, одна сделка не позволяет оценить весь вторичный рынок.

Подержанная память может работать так же хорошо, как и новая, но покупателям стоит учитывать гарантию и состояние компонентов. Например, ограниченная пожизненная гарантия Corsair обычно не распространяется на покупателей на вторичном рынке. Перед покупкой также необходимо проверить совместимость с материнской платой, условия возврата и протестировать модули с помощью MemTest86.

Есть и ограничения по совместимости: серверная регистровая память с ECC не является прямой заменой обычной оперативной памяти для настольных ПК. А повторное использование старых модулей DDR4 сужает выбор материнских плат. Например, платформа AMD AM5 поддерживает только DDR5.