Оперативна пам’ять подорожчала вдвічі за шість років через попит з боку ШІ

За архівними пропозиціями Newegg, у жовтні 2020 року комплект GeIL DDR4-3200 на 16 ГБ продавали за 59,99 долара, а 64 ГБ від G.Skill – за 204,99 долара. У листопаді того ж року 32 ГБ Team T-FORCE VULCAN Z DDR4-3200 коштували 94,99 долара. Про це пише Engadget.

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Скільки коштувала оперативна пам’ять у 2020 і 2026 роках?

Для порівняння, за даними цінового трекера Tom’s Hardware на 16 жовтня 2026 року, найдешевші пропозиції DDR4-3200 становили:

16 ГБ – 104 долари, приблизно на 73% дорожче;

32 ГБ – 198 доларів, на 108% дорожче;

64 ГБ – 489 доларів, на 139% дорожче.

Це порівняння окремих роздрібних пропозицій, а не середньорічних цін. Моделі відрізняються виробниками та таймінгами, але мають однакову місткість і заявлену швидкість.

Із DDR5 ситуація ще складніша. Цей стандарт став поширеним у настільних комп’ютерах лише наприкінці 2021 року, тому прямого порівняння з 2020 роком немає. Однак у жовтні 2025 року комплекти DDR5 на 32 ГБ можна було знайти за 100–200 доларів. Через рік найдешевший комплект DDR5-6000 такої місткості коштував уже 454 долари. Версія на 64 ГБ обходилася у 915 доларів.

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Чому оперативна пам’ять так подорожчала?

Однією з головних причин стало зростання попиту на пам’ять з боку датацентрів, які обслуговують системи штучного інтелекту. Їм потрібна не лише спеціалізована високошвидкісна пам’ять HBM, а й звичайна серверна DRAM. Водночас виробники поступово скорочують випуск DDR4, попри те, що попит на неї зберігається. Компанії віддають перевагу новішим і прибутковішим продуктам.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

За даними TrendForce, контрактні ціни на звичайну DRAM у першому кварталі 2026 року зросли приблизно на 93–98% порівняно з попереднім кварталом. Це гуртові показники, але подорожчання відчутне і в роздрібних магазинах.

На ситуацію впливають і рішення самих виробників. Micron оголосила про вихід зі споживчого бізнесу Crucial, пояснивши це зростанням попиту з боку AI-датацентрів і переорієнтацією на великих клієнтів. Компанія не уточнила, яку саме частину виробничих потужностей буде перенаправлено.

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Виробник комп’ютерів HP також попередив про зростання витрат. За його оцінками, у 2026 році пам’ять і накопичувачі разом становитимуть близько 35% вартості компонентів ПК. У попередньому кварталі цей показник перебував на рівні 15–18%.

Чи можна заощадити на вживаній RAM?

Вторинний ринок не став повноцінним порятунком для тих, хто хоче зібрати або оновити комп’ютер. У вересні 2026 року комплект Corsair DDR4-3200 на 32 ГБ продали на eBay за 129,99 долара плюс 9 доларів за доставку. Загальна сума становила 138,99 долара.

Це приблизно на 59 доларів дешевше за найдешевший новий аналог у жовтні, але майже на 46% дорожче, ніж новий комплект такої місткості коштував у 2020 році. Щоправда, одна угода не дає змоги оцінити весь вторинний ринок.

Вживана пам’ять може працювати так само добре, як нова, але покупцям варто враховувати гарантію та стан компонентів. Наприклад, обмежена довічна гарантія Corsair зазвичай не поширюється на покупців із вторинного ринку. Перед купівлею також потрібно перевірити сумісність із материнською платою, умови повернення та протестувати модулі за допомогою MemTest86.

Є й обмеження сумісності: серверна реєстрова пам’ять з ECC не є прямою заміною звичайної оперативної пам’яті для настільних ПК. А повторне використання старих модулів DDR4 звужує вибір материнських плат. Наприклад, платформа AMD AM5 підтримує лише DDR5.