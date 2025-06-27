Украинцам больше не будут звонить спамеры: новый закон заблокирует рекламные звонки
- В Украине внедряются новые правила, позволяющие операторам блокировать спам-звонки и обеспечивающие дополнительные защитные меры для абонентов.
- Компании, что хотят звонить клиентам, должны заключить договор с оператором и зарегистрировать свои номера, иначе их звонки могут быть заблокированы.
В Украине постепенно внедряются новые правила, которые усложнят жизнь спамерам и телефонным мошенникам. Постановление правительства позволяет операторам блокировать подозрительные звонки, а также предусматривает дополнительные защитные меры для абонентов.
Борьба со спамом начинается
Отныне украинцы будут лучше защищены от телефонного спама, навязчивой рекламы и фейковых звонков о выигрышах в лотереях. Согласно правительственному постановлению, мобильные операторы получили право блокировать рекламные, мошеннические и другие нежелательные звонки, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минцифры.
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Система будет работать так: компании, которые хотят звонить своим текущим или потенциальным клиентам, должны будут заключить договор с оператором и зарегистрировать свои номера. Если этого не сделать – звонки с таких номеров могут быть автоматически заблокированы. В случае получения спам-звонка абонент сможет обратиться к оператору, который имеет право заблокировать номер нарушителя.
Операторы уже начали техническую подготовку к внедрению этих изменений. Нововведения вводятся постепенно, чтобы обеспечить бесперебойную работу систем.
Конечная дата полного внедрения новых правил пока неизвестна.
Что еще предусматривает постановление:
- Украинцам в зоне боевых действий не будут блокировать SIM-карты за неуплату, а во время первого подключения к сети они получат бесплатный пакет, чтобы пообщаться с родными.
- Увидеть все расходы по номеру и отменить платные услуги можно будет в личном кабинете.
- Скорость интернета обязательно будет указываться в договоре. Если скорость ниже – можно подать жалобу к регулятору сферы НКЭК или обратиться в суд.