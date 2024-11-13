Oppo готовит новый смартфон Reno 13 серии: утечка демонстрирует дизайн и детали вдохновленные iPhone

Недавний отчет раскрыл ожидаемые сроки запуска будущей серии Reno 13 от Oppo, а также утечку рендеров. Запуск смартфона запланирован на январь 2025 года в Индии, после того, как, по слухам, 25 ноября состоится релиз в Китае, хотя Oppo еще не объявила официальных дат.

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на gadgets360, Oppo готовится к запуску серии Reno 13, планируя выпустить на рынок как минимум две модели – Reno 13 и Reno 13 Pro.

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Рендер, опубликованный в соцсети Weibo, намекает на знакомый дизайн задней панели, напоминающий iPhone, с гладкой стеклянной спинкой и тройной задней камерой.



Рендер Oppo Reno 13 / Фото Weibo

Ключевые характеристики Oppo Reno 13 Pro

Появилось несколько слухов о технических характеристиках Oppo Reno 13 Pro, хотя деталей о базовой модели не много. Сообщается, что Reno 13 Pro может иметь 6,83-дюймовый дисплей с четырьмя изгибами, SoC MediaTek Dimensity 8350, до 16 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом до 1 ТБ.

Ожидается, что камера модели Pro будет мощной, с 50-мегапиксельным основным датчиком, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и дополнительным 50-мегапиксельным телефотообъективом на задней панели.

Для селфи устройство может быть оснащено 50-мегапиксельной фронтальной камерой. По слухам, устройство будет иметь металлический корпус, защиту от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, а также поддержку беспроводной зарядки.

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Компания Oppo известна тем, что ежегодно обновляет свою серию Reno на домашнем рынке: серия Reno 12 была запущена в мае в Китае, а затем в июле в Индии и других странах, среди которых и Украина. Серия Reno 13, похоже, продолжает эту традицию, с большим количеством функций и изысканным дизайном, направленным на привлечение новых пользователей по всему миру.