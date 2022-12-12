Корабль Orion вернулся на Землю: NASA удовлетворено успехом миссии Artemis I

В воскресенье вечером (11 декабря) миссия "Артемида-1" успешно завершилась. Космический корабль "Орион" приземлился в Тихом океане примерно в 160 километрах от побережья Нижней Калифорнии.

Как сообщает 24 канал, все прошло четко по плану – корабль приблизился к Земле, вошел в атмосферу и совершил успешное приводнение в Тихом океане.

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Несмотря на значительный объем послеполетного анализа, NASA уже рассматривает 25,5-дневный полет Артемиды-1 как впечатляющий успех.

Я не думаю, что кто-нибудь из нас мог представить себе столь успешную миссию. Теперь у нас есть фундаментальная система дальней космической транспортировки,

– сказал руководитель миссии "Артемида-1" Майк Сарафин.

Эта система состоит из корабля Orion и гигантской ракеты Space Launch System (SLS), которая отправила капсулу в путешествие к Луне 16 ноября из Космического центра NASA имени Кеннеди во Флориде.



Момент старта миссии Artemis I / Скриншот 24 канала

Это был дебютный запуск для SLS, и огромное транспортное средство работало почти безупречно, заявили представители агентства. "Орион" достойно принял эстафету, выполнив все необходимые для этого этапы.

Возвращение на Землю

Капсула прибыла на орбиту вокруг Луны 25 ноября и покинула ее по графику спустя шесть дней. 5 декабря "Орион" преодолел длительный разгон двигателя во время близкого пролета вокруг Луны, взяв курс на Землю.

Возвращение на Землю также прошло по плану. Тепловой экран "Ориона" шириной 5 метров – самый большой у летательных аппаратов такого типа – защитил капсулу во время ее огненного вхождения в атмосферу Земли. Его система подвески и основной парашют развернулись вовремя, замедлив падение Ориона и обеспечив мягкое приводнение.



Момент приводки корабля Orion / Скриншот 24 канала

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Впоследствии "Орион" погрузили на корабль ВМС США "Портленд", доставивший капсулу в Сан-Диего. Оттуда космический корабль будет доставлен наземным транспортом в центр Кеннеди, где его ждет тщательный осмотр.



Orion на волнах Тихого океана / Скриншот Space.com

Исследование и завершение экспериментов

До завершения этой работы, а также анализа объемных данных полета "Ориона", NASA не вынесет официального вердикта по испытательному полету. Но, учитывая, насколько гладко все прошло на "Артемиде-1", окончательная оценка, скорее всего, будет блестящей.

Я думаю, что этот аппарат и его характеристики действительно превзошли ожидания,

– сказала директор КБМ Джанет Петр.

Специалистам NASA предстоит провести кропотливую работу, ведь в рамках миссии было организовано немало экспериментов, которые являются ключевыми для дальнейшего ее продолжения. Подробнее о задачах и экспериментах миссии Artemis I читайте в нашем материале

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Дальнейшие миссии

Послеполетная работа в дальнейшем будет формировать планы NASA по Артемиде-2, которая должна запустить астронавтов в 10-дневную миссию вокруг Луны в 2024 году.

Следующий после этого полет "Артемида-3" высадит астронавтов у южного полюса Луны в 2025 или 2026 году. Будущие миссии в рамках программы NASA "Артемида" помогут построить исследовательскую базу в этом регионе, который, как считается, богат водяным ледом.

Агентство хочет, чтобы этот форпост был готов и работал до конца 2020-х годов, и успех "Артемида-1" делает эту амбициозную цель достижимой.