Трое мужчин погибли, потому что Google Карты направили их по разрушенному мосту

Несколько месяцев назад часть моста через реку Рамганга, что в Индии, смыло наводнением. Строительная компания только начала его восстанавливать, но приложение Google Maps, судя по всему, вообще не знало о разрушении. Оно направило автомобиль с тремя пассажирами прямо в пропасть.

Детали инцидента

Мужчины ехали из Гуруграма в Барейли в штате Уттар-Прадеш, Индия. Источник пишет, что авария произошла ночью, поэтому вполне вероятно, что они просто не успели вовремя заметить конец моста перед собой, в результате чего упали вниз и разбились насмерть, сообщает 24 Канал со ссылкой на индийскую газету The Economic Times.

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На видеозаписях, которые можно найти в интернете, видно, как группа зрителей рассматривает ужасную сцену с края конструкции, внезапно обрывающейся, на высоте многих метров над землей. По словам местных чиновников, записи мобильных телефонов свидетельствуют, что группа использовала Google Maps прямо перед тем, как произошел несчастный случай.

Семьи погибших возмущены отсутствием мер безопасности и требуют привлечения виновных к ответственности.

Они проверяли маршрут с помощью Google Maps и упали с недостроенного моста. Дорога должна была быть перекрыта, но этого не произошло. Карты не должны были показывать, что мост достроен,

– говорит Прамод Кумар, родственник одного из мужчин, которые погибли в катастрофе.

Это не первый случай, когда указания Google Maps становятся причиной автомобильной аварии. В прошлом году семья трагически погибшего водителя из Северной Каролины подала в суд на Google за халатность, утверждая, что приложение посоветовало ему съехать с обрушившегося моста в 2022 году. Тогда семья утверждала, что аварии можно было легко избежать, обновив навигационную систему. Мост обвалился девять лет назад и с тех пор остается разрушенным.

Что касается последней трагедии, то остается много вопросов. Хотя очевидно, что главную роль сыграла халатность строительной компании, которая не перекрыла дорогу и пустила автомобили на недостроенный мост, многие задаются вопросом: должен ли Google также нести ответственность за гибель людей? Мост обвалился еще несколько месяцев назад. Должна ли компания отслеживать такие вещи самостоятельно и вносить коррективы в Карты? Материалы в СМИ не уточняют, уведомила ли местная власть компанию Google об изменениях в дорожном движении.