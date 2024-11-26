Деталі інциденту

Чоловіки їхали з Гуруграма до Барейлі в штаті Уттар-Прадеш, Індія. Джерело пише, що аварія сталася вночі, тож цілком імовірно, що вони просто не встигли вчасно помітити кінець мосту перед собою, внаслідок чого упали вниз і розбилися на смерть, повідомляє 24 Канал з посиланням на індійську газету The Economic Times.

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На відеозаписах, які можна знайти в інтернеті, видно, як група глядачів розглядає жахливу сцену з краю конструкції, що раптово обривається, на висоті багатьох метрів над землею. За словами місцевих чиновників, записи мобільних телефонів свідчать про те, що група використовувала Google Maps прямо перед тим, як стався нещасний випадок.

Сім'ї загиблих обурені відсутністю заходів безпеки й вимагають притягнення винних до відповідальності.

Вони перевіряли маршрут за допомогою Google Maps і впали з недобудованого мосту. Дорога повинна була бути перекрита, але цього не сталося. Карти не повинні були показувати, що міст добудований,

– каже Прамод Кумар, родич одного з чоловіків, які загинули в катастрофі.

Це не перший випадок, коли вказівки Google Maps стають причиною автомобільної аварії. Минулого року сім'я трагічно загиблого водія з Північної Кароліни подала до суду на Google за недбалість, стверджуючи, що додаток порадив йому з'їхати з обваленого мосту в 2022 році. Тоді сім'я стверджувала, що аварії можна було легко уникнути, оновивши навігаційну систему. Міст обвалився дев'ять років тому і з того часу залишається зруйнованим.

Що стосується останньої трагедії, то лишається багато запитань. Хоча очевидно, що головну роль зіграла недбалість будівельної компанії, яка не перекрила дорогу й пустила автомобілі на недобудований міст, багато хто ставить питання: чи повинен Google також нести відповідальність за загибель людей? Міст обвалився ще кілька місяців тому. Чи повинна компанія відслідковувати такі речі самостійно й вносити корективи у Карти? Матеріали в ЗМІ не уточнюють, чи повідомила місцева влада компанію Google про зміни в дорожньому русі.