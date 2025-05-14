Основатель криптовалюты Zerebro покончил с жизнью в прямом эфире, но это только начало истории

В мае криптосообщество всколыхнула шокирующая история: основатель одного из криптовалютных проектов покончил с собой прямо во время стрима. Но уже через несколько дней стало понятно, что все не так, как казалось на первый взгляд. История мгновенно завирусилась, но в итоге обернулась криптотрюком с миллионными доходами.

Что произошло на самом деле

Джеффи Ю, основатель криптовалютного токена Zerebro, как оказалось позже, обманул своих зрителей, инсценировав смерть в прямом эфире. Он лишь изображал самоубийство, держа пистолет под подбородком и вроде бы нажимая на спусковой крючок. После этого камера падает – вероятно, для создания драматического эффекта. Но через несколько дней журналисты San Francisco Chronicle нашли мошенника живым и невредимым в доме его отца в Аризоне, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Кто-то взломал одну из самых известных хакерских групп в мире

Вскоре после его якобы смерти на сайте Legacy.com появился некролог Ю, в котором его назвали "Мучеником воображения и творчества", а его жизнь описали как "прожитую с интенсивностью, блеском и преданностью творению, которое, как он надеялся, вдохновит других на вечность". Некролог быстро исчез с сайта и больше не доступен.

После псевдосмерти Ю запустил мемкоин под названием $LLJEFFY, посвященный ему самому. Релиз сопровождался посланием: "Если вы читаете эти строки, то это потому, что сработал мой 72-часовой выключатель мертвеца, и меня здесь нет, по крайней мере физически". Он назвал этот проект "вечной могилой в киберпространстве". Очевидно, что такое событие запустило немалый хайп, поэтому монета быстро выросла в цене и привлекла большое количество покупателей.

Возникают сомнения

Но постепенно у пользователей интернета и покупателей новой криптовалюты начали возникать сомнения. Один из них обратил внимание, что Ю рекламировал монету в соцсетях, в частности на X, а значит кто-то платил за это. Аналитики из BubbleMaps обнаружили, что 100 000 долларов были переведены с Zerebro на кошельки, связанные с Ю, а затем состоялся еще один перевод на 1,4 миллиона долларов во время роста цены токена. Согласно данным Decrypt, $LLJEFFY после запуска вырос на 2115%, достигнув капитализации в более 100 миллионов долларов.

К среде иллюзия окончательно разрушилась, поскольку журналисты San Francisco Standard нашли Ю. Он быстро заявил, что это его пугает. По словам мошенника, его преследовали и подвергали харассменту. "Если вы смогли меня найти – другие тоже смогут. На этой неделе я должен перевезти отсюда родителей", – сказал он журналистам.

Судя по всему, он сделал это, чтобы быстро выйти из криптоиндустрии, но в таком случае остается вопрос: для чего запускать новую криптовалюту, если ты собираешься исчезнуть. Вполне возможно, что короткое перевоплощение в "цифрового призрака" принесло Ю больше, чем все предыдущие криптопроекты. И пока он решает, где прятаться дальше, его история уже успела превратиться в урок для всего крипторынка.