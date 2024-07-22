Зонд случайно раздавил камень на Марсе, а внутри было то, чего никогда раньше там не видели

899-килограммовый Марсоход Curiosity случайно расколол небольшой камень на Красной планете. Неприметный снаружи, он оказался настоящим сюрпризом внутри – там были желтые кристаллы элементарной серы.

Хотя сульфаты достаточно распространены на Марсе, это первый случай, когда сера была найдена на Марсе в чистом элементарном виде. Еще более захватывающим является то, что канал Гедиз Валлис, где Curiosity сделал свое открытие, покрыт большим количеством похожих камней. Это означает, что каким-то образом элементарная сера в некоторых местах на планете может быть в избытке.

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Детали

Найти поле камней из чистой серы – это все равно, что найти оазис в пустыне. Ее там не должно быть, и теперь мы должны это объяснить,

– говорит ученый проекта Curiosity Эшвин Васавада из Лаборатории реактивного движения NASA.



Curiosity нашел на Марсе серу / Фото NASA/JPL-Caltech/MSSS

Сульфаты - это соли, которые образуются, когда сера, обычно в соединенной форме, смешивается с другими минералами в воде. Когда вода испаряется, минералы смешиваются и высыхают, оставляя сульфаты. Эти минералы могут многое рассказать нам о Марсе, например, об истории его воды и о том, как она выветривалась со временем.

С другой стороны, чистая сера образуется лишь при очень узком наборе условий, которые, насколько известно человечеству, не были характерными для этого места. Наука еще многого не знает о геологической истории Марса, но открытие кусочков чистой серы, которые просто лежат на марсианской поверхности, свидетельствует, что здесь есть что-то новое, о чем мы пока не знаем.

Важно понимать, что сера является важным элементом для всего живого. Обычно она поглощается в форме сульфатов и используется для создания двух незаменимых аминокислот, необходимых живым организмам для образования белков.

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Поскольку мы уже давно знаем о сульфатах на Марсе, это открытие не говорит нам ничего нового в этой области. В любом случае мы еще не нашли никаких признаков жизни на поверхности нашего неприветливого соседа, но продолжаем наталкиваться на остатки элементов, которые могли бы быть полезными для живых организмов, включая химические вещества, воду и условия, пригодные для жизни в прошлом.