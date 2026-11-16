Увольнение Дженсена Хуанга: Маск требует возвращения, правительства Азии оценивают риски

Что нужно знать об отставке Хуанга?

Хуанг подал в отставку в четверг, 12 ноября, через четыре дня после того, как признался в романе с бывшей руководительницей компании Megaspeed Элис Хуанг, которую американская разведка подозревает в сотрудничестве с китайскими спецслужбами, пишет TechCrunch.

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Megaspeed является клиентом Nvidia. Ранее, 8 ноября, совет директоров начал независимое расследование. После этого появились сообщения о других романах Хуанга, в частности с одной из руководительниц Nvidia. 9 ноября Bloomberg написал, что главный юрист Nvidia имел отношение к запросам о расследовании Министерства торговли в отношении Элис Хуанг, и после этого события ускорились.

Временным руководителем стала финансовый директор Колетт Кресс, а преемника ищут. Плана передачи должности в компании не было. Хуанг согласился дать показания перед Конгрессом, а акции Nvidia за неделю заметно подешевели.

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Многие считают, что Хуанг – это и есть Nvidia, от которой буквально зависит современная экономика. Он является не только ее основателем, но и крупнейшим акционером. Также в компании работают его родственники.

Вопросы о его связях с Элис Хуанг, которая не является его родственницей, а лишь случайно имеет одинаковую с ним фамилию, обсуждались в разведывательных кругах почти год. Дженсен Хуанг также выступал за смягчение ограничений на экспорт чипов в Китай, что многие считают вопросом национальной безопасности США.

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Кто просит вернуть Хуанга

Петиция за его возвращение за субботу набрала более 115 тысяч подписей. Среди подписавшихся – 5965 нынешних сотрудников Nvidia, 1108 бывших и 63 063 акционера. Петицию поддержали Илон Маск, Амджад Масад из Replit, Тим Суини из Epic Games и Герри Тан из Y Combinator. Авторы требуют вернуть Хуанга до завершения независимого расследования и раскрыть больше информации для общественности.

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Дженсен заслуживает справедливого судебного разбирательства, а не самосуда– заявили авторы петиции.

Азия обеспокоена

Китай, конечно же, отверг обвинения в шпионаже как безосновательные и в очередной раз выступил против экспортных ограничений. По данным журналистов, под угрозой оказались китайские проекты в области искусственного интеллекта стоимостью более 3 миллиардов долларов, которые зависят от чипов Nvidia, на поставку которых наложены ограничения.

Южная Корея сообщила, что Nvidia подтвердила планы поставить стране 260 тысяч графических процессоров. Тайвань заявил, что проект зарубежной штаб-квартиры Nvidia в Тайбэе идет по плану. Япония пообещала следить за ситуацией и гарантировать стабильные поставки полупроводников.

Сингапур напомнил, что расследование в отношении Megaspeed и еще шести лиц до сих пор продолжается.

Что ждет инвестиции Nvidia

Nvidia контролирует примерно 80 процентов рынка графических процессоров для ИИ. По имеющимся данным, компания сообщила о 99 миллиардах долларов инвестиций, 25 миллиардах долларов обязательств и 36 миллиардах долларов обязательств в отношении облачных сервисов. Среди получателей она назвала CoreWeave, Nebius, OpenAI и Anthropic. Даже небольшое сокращение таких вложений может больно ударить по всей отрасли, которая и без того находится в напряженном состоянии из-за конкуренции с Китаем.