Звільнення Дженсена Хуанга: Маск вимагає повернення, уряди Азії оцінюють ризики

Що треба знати про відставку Хуанга?

Хуанг подав у відставку в четвер, 12 листопада, через чотири дні після того, як зізнався в романі з колишньою керівницею компанії Megaspeed Еліс Хуанг, яку американська розвідка підозрює у співпраці з китайськими спецслужбами, пише TechCrunch.

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Megaspeed є клієнтом Nvidia. Раніше, 8 листопада, рада директорів почала незалежне розслідування. Після цього з'явилися повідомлення про інші романи Хуанга, зокрема з керівницею Nvidia. 9 листопада Bloomberg написав, що головний юрист Nvidia мав стосунок до запитів про розслідування Міністерства торгівлі щодо Еліс Хуанг, і після цього події пришвидшилися.

Тимчасовою очільницею стала фінансова директорка Колетт Кресс, а наступника шукають. Плану передачі посади в компанії не було. Хуанг погодився свідчити перед Конгресом, а акції Nvidia за тиждень помітно подешевшали.

Багато хто вважає, що Хуанг – це і є Nvidia, від якої буквально залежить сучасна економіка. Він є не лише її засновником, а й найбільшим акціонером. Також у компанії працюють його родичі.

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Питання про його зв'язки з Еліс Хуанг, яка не є його родичкою, а лише випадково має однакове з ним прізвище, ходили в розвідувальних колах майже рік. Дженсен Хуанг також виступав за пом'якшення експорту чипів до Китаю, що багато хто вважає питанням нацбезпеки США.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Хто просить повернути Хуанга

Петиція за його повернення за суботу набрала понад 115 тисяч підписів. Серед підписантів – 5965 нинішніх працівників Nvidia, 1108 колишніх і 63 063 акціонери. Петицію підтримали Ілон Маск, Амджад Масад з Replit, Тім Суїні з Epic Games та Геррі Тан з Y Combinator. Автори вимагають повернути Хуанга до завершення незалежного розслідування й відкрити більше інформації для громадськості.

Дженсен заслуговує на справедливий процес, а не на самосуд– заявили автори петиції.

Азія стурбована

Китай, звісно ж, відкинув звинувачення в шпигунстві як безпідставні та вкотре виступив проти експортних обмежень. За даними журналістів, під загрозою опинилися китайські проєкти зі штучного інтелекту вартістю понад 3 мільярди доларів, які залежать від обмежених чипів Nvidia.

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Південна Корея повідомила, що Nvidia підтвердила плани поставити країні 260 тисяч графічних процесорів. Тайвань заявив, що проєкт закордонної штаб-квартири Nvidia в Тайбеї триває за планом. Японія пообіцяла стежити за ситуацією й гарантувати стабільні поставки напівпровідників.

Сінгапур нагадав, що розслідування щодо Megaspeed і ще шести осіб досі триває.

Що чекає на інвестиції Nvidia

Nvidia контролює приблизно 80 відсотків ринку графічних процесорів для ШІ. За наявними даними, компанія повідомила про 99 мільярдів доларів інвестицій, 25 мільярдів доларів зобов'язань та 36 мільярдів доларів зобов'язань щодо хмарних сервісів. Серед отримувачів вона назвала CoreWeave, Nebius, OpenAI та Anthropic. Навіть невелике скорочення таких вкладень може боляче вдарити по всій галузі, яка й без того перебуває в напрузі через конкуренцію з Китаєм.