Почему даты Месопотамии так долго путали?

Месопотамия охватывала территорию современного Ирака и части Сирии и Турции. Правителей и порядок их правления историки знают хорошо, а вот точные календарные даты определить сложно, пишет Archaeology Magazine.

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Письменных источников много: списки царей, административные документы, царские надписи и астрономические наблюдения. Однако астрономические записи дают несколько возможных ориентиров, и каждый из них формирует собственную хронологию.

К тому же древние жители региона пользовались другими календарями, поэтому запись вроде "10-й год Амми-Садуки" мало помогает понять, куда это попадает в современной шкале до нашей эры.

Новое исследование команды под руководством Шарлотты Пирсон из Университета Аризоны сузило круг поисков. Результаты были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Что рассказали колоды из Анатолии?

Десятилетиями ученые спорили о хронологии. Ответ важен не только для Месопотамии, ведь эти записи связывают Ближний Восток с востоком Средиземноморья второго тысячелетия до нашей эры.

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Исследователи начали с древесины из археологических памятников в Анатолии, на территории современной Турции. Эти места связывала с Месопотамией древнеассирийская торговая сеть. Ранее попытки использовать эту древесину зашли в тупик, поскольку последовательности годичных колец не имели надежных календарных дат. Команда Пирсона измерила содержание радиоактивного углерода в отдельных кольцах, год за годом, и сравнила узоры с деревьями известного возраста. Так появилась объединенная анатолийская хронология, что охватывает 2072–744 года до нашей эры. Она также дала годовую запись древнего климата.

Древесина помогла, поскольку часть бревен происходила из дворцов, где археологи нашли тексты, привязанные к конкретным годам ассирийского календаря. Внешнее кольцо показывает, когда дерево срубили, поэтому ученые определили время строительства дворцов. Крайние кольца бревен из дворца Варшама в Кюльтепе датируются 1837–1836 годами до нашей эры. Бревна из дворца Саригайя в Аджемхююке датируются 1778 годом до нашей эры. Под этими сооружениями и вокруг них археологи ранее нашли глиняные таблички, в которых упоминаются исторические события и ключевые годы месопотамского календаря. Как пишет IFLScience, теперь эти записи удалось соотнести с современным календарем.

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Какую роль сыграл вулкан на Аляске?

Далее ученые приступили к изучению вавилонских записей наблюдений за Венерой. В определенные периоды планету было чрезвычайно трудно увидеть, возможно, из-за вулканической дымки в атмосфере. Исследователи сопоставили эти пробелы с следами извержений, сохранившимися в полярных ледниках. Наиболее сильное совпадение дало мощное извержение вулкана Аниакчак на Аляске около 1628–1627 годов до нашей эры.

Объединив данные древесных колец, археологии и ледниковых кернов, команда рассмотрела конкурирующие хронологии для периода 2000–1500 годов до нашей эры. Остаточную неопределенность удалось сузить до одной конкретной хронологии. Согласно этой версии, Вавилон пал около 1587 года до нашей эры. Речь идет о Древневавилонском государстве, процветавшем между Тигром и Евфратом к югу от современного Багдада. Его не следует путать с Нововавилонским царством, упоминаемым в Библии и возникшим значительно позже.

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Что деревья рассказали о закате хеттов?

Кольца зафиксировали еще одно событие. Условия были чрезвычайно засушливыми в 1228–1188 годах до нашей эры, а самая сильная засуха длилась с 1194 по 1192 год до нашей эры. Через два года после нее хеттскую столицу Хаттушу захватили и сожгли. Поэтому ученые предполагают, что недостаток влаги мог способствовать падению империи.

Пирсон и его коллеги считают, что измерение радиоактивного углерода в отдельных годичных кольцах с календарными датами, наряду с данными из других областей, поможет уточнить хронологию многих других исторических периодов. Этот метод можно применять и за пределами данного исследования, а новые даты важны для археологических работ в Турции.