Чому дати Месопотамії так довго плутали?

Месопотамія охоплювала територію сучасного Іраку та частини Сирії й Туреччини. Правителів і порядок їхнього правління історики знають добре, а от точні календарні дати визначити складно, пише Archaeology Magazine.

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Писемних джерел багато: списки царів, адміністративні документи, царські написи й астрономічні спостереження. Проте астрономічні записи дають кілька можливих опорних точок, і кожна з них створює власну хронологію.

До того ж давні мешканці регіону користувалися іншими календарями, тож запис на кшталт "10-й рік Аммі-Садуки" мало допомагає зрозуміти, куди це потрапляє в сучасній шкалі до нашої ери.

Нове дослідження команди під керівництвом Шарлотти Пірсон з Університету Аризони звузило вибір. Результати вийшли в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Що розповіли колоди з Анатолії?

Десятиліттями вчені сперечалися щодо хронології. Відповідь важлива не лише для Месопотамії, адже ці записи пов'язують Близький Схід зі сходом Середземномор'я другого тисячоліття до нашої ери.

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Дослідники почали з деревини з археологічних пам'яток в Анатолії, на території сучасної Туреччини. Ці місця пов'язувала з Месопотамією староассирійська торгова мережа. Раніше спроби використати цю деревину зайшли в глухий кут, бо послідовності річних кілець не мали надійних календарних дат. Команда Пірсон виміряла радіоактивний вуглець в окремих кільцях, рік за роком, і порівняла візерунки з деревами відомого віку. Так з'явилася об'єднана анатолійська хронологія, що охоплює 2072 – 744 роки до нашої ери. Вона також дала річний запис давнього клімату.

Деревина допомогла, бо частина колод походила з палаців, де археологи знайшли тексти, прив'язані до конкретних років ассирійського календаря. Зовнішнє кільце показує, коли дерево зрубали, тож науковці визначили час будівництва палаців. Крайні кільця колод із палацу Варшама в Кюльтепе датуються 1837 – 1836 роками до нашої ери. Колоди з палацу Сариґайя в Аджемхююку датуються 1778 роком до нашої ери. Під цими спорудами та навколо них археологи раніше знайшли глиняні таблички, що згадують історичні події та ключові роки месопотамського календаря. Як пише IFLScience, тепер ці записи вдалося прив'язати до сучасного календаря.

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Яку роль зіграв вулкан на Алясці?

Далі вчені взялися за вавилонські записи спостережень за Венерою. У певні періоди планету було надзвичайно важко побачити, можливо, через вулканічну імлу в атмосфері. Дослідники зіставили ці прогалини зі слідами виверженнь, що збереглися в полярних льодовиках. Найсильніший збіг дало потужне виверження вулкана Аніакчак на Алясці близько 1628 – 1627 років до нашої ери.

Об'єднавши дані кілець дерев, археології та льодовикових кернів, команда зважила конкуренцію хронологій для періоду 2000 – 1500 років до нашої ери. Залишкові невизначеності вдалося звузити до однієї конкретної хронології. За цією версією Вавилон упав близько 1587 року до нашої ери. Йдеться про Старовавилонську державу, що процвітала між Тигром і Євфратом на південь від сучасного Багдада. Її не варто плутати з Нововавилонським царством, яке згадує Біблія і яке виникло значно пізніше.

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Що дерева розповіли про занепад хеттів?

Кільця зафіксували ще одну подію. Умови були надзвичайно посушливими у 1228 – 1188 роках до нашої ери, а найсильніша посуха тривала з 1194 до 1192 року до нашої ери. Через два роки після неї хеттську столицю Хаттусу захопили й спалили. Тому науковці припускають, що брак вологи міг сприяти падінню імперії.

Пірсон і колеги вважають, що вимірювання радіоактивного вуглецю в одиничних кільцях із календарними датами, разом із даними з інших галузей, допоможуть уточнити хронології багатьох інших історичних періодів. Метод можна застосовувати й за межами цього дослідження, а нові дати важливі для археологічних робіт у Туреччині.