Парад планет состоится в ноябре 2026 года: какие объекты можно будет увидеть

Когда смотреть на парад планет

Планетарное выравнивание продлится с 13 по 22 ноября 2026 года. Северное полушарие, к которому относится и Украина, имеет лучшие условия для наблюдений. С большей части Южного полушария увидеть полный набор планет сложно, так как Меркурий там находится слишком низко над горизонтом, пишет Star Walk.

Adv

Линия планет начинает формироваться примерно с 8 ноября, однако сначала Меркурий едва поднимается над горизонтом. Выбор даты зависит от того, что именно вы хотите увидеть.

Для раннего наблюдения за этим зрелищем подходит 14 ноября. В этот момент на рассвете планеты расположены более компактно по горизонтали, чем 20 ноября. Ближе всего друг к другу Марс и Юпитер находятся 15–16 ноября: между ними около 1 градуса. Такая ситуация называется соединением, когда два объекта оказываются в одной точке по небесным координатам.

Реклама

Проще всего найти Меркурий 20–22 ноября. 20 ноября он достигает наибольшей элонгации, то есть наибольшего видимого удаления от Солнца, – около 19,6 градуса. Планета становится ярче и поднимается выше перед восходом Солнца.

Наряду с этим можно понаблюдать и за метеорным потоком Леониды. Его пик приходится на 17–18 ноября, поэтому при ясном темном небе удастся заметить несколько метеоров.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Как отличить планеты друг от друга

По состоянию на 20 ноября Юпитер будет находиться в созвездии Льва и иметь звездную величину минус 2,1. Он выглядит как яркая точка рядом с Марсом.

Марс в том же созвездии значительно тусклее (0,6 звездной величины) и имеет красновато-оранжевый оттенок.

Венера в созвездии Девы – самая яркая из четырех (минус 4,9).

Меркурий в Весах (минус 0,5) находится низко в сиянии зари, поэтому найти его сложнее всего. Чем меньше значение звездной величины, тем ярче объект.

Реклама

Планеты 14 и 20 ноября / Изображение Star Walk

Специалисты советуют выбрать место с открытым видом на восточно-юго-восточный горизонт. Здания, деревья, холмы и дымка легко скроют Меркурий, тогда как остальные планеты останутся видимыми. Для этого события чистый горизонт важнее, чем отсутствие городского освещения.

Сначала найдите Юпитер и Марс, пока небо еще темное, затем яркую Венеру значительно ниже. Меркурий оставьте напоследок, когда он поднимется выше, но не медлите, потому что восходит Солнце. Помогут бинокль 7×50 или 10×50 либо рефрактор диаметром 70–100 миллиметров с увеличением в 50–100 раз, в который видны фазы Венеры и большие спутники Юпитера.

Обратите внимание: никогда не направляйте бинокль или телескоп на восходящее Солнце или на Солнце, которое уже поднялось над горизонтом.

Действительно ли планеты выстроятся в одну линию?

Планеты расположатся примерно вдоль эклиптики, но идеальной прямой не образуют. В космосе они тоже не выстроятся в линию, поскольку каждая движется по своей орбите. Парад планет – лишь результат перспективы с Земли.

Чтобы запечатлеть все четыре планеты в одном кадре, понадобится широкоугольный объектив или панорама, а также штатив. Снимайте серию кадров, ведь Меркурий может затеряться на фоне яркого рассвета.