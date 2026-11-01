Парад планет відбудеться у листопаді 2026 року: які планети можна буде побачити

Коли дивитися на парад планет

Планетарне вирівнювання триватиме з 13 по 22 листопада 2026 року. Північна півкуля, до якої належить і Україна, має кращі умови для спостережень. З більшості Південної півкулі повний набір планет побачити складно, бо Меркурій там надто низько над горизонтом, пише Star Walk.

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Лінія планет починає формуватися приблизно з 8 листопада, проте спочатку Меркурій ледь піднімається над обрієм. Вибір дати залежить від того, що саме ви хочете побачити.

Для раннього погляду на парад підходить 14 листопада. У цей момент на світанку планети розташовані компактніше по горизонталі, ніж 20 листопада. Найближче одна до одної Марс і Юпітер стоять 15 – 16 листопада: між ними близько 1 градуса. Така ситуація називається сполученням, коли два об'єкти опиняються в одній точці за небесними координатами.

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Найпростіше знайти Меркурій 20 – 22 листопада. 20 листопада він досягає найбільшої елонгації, тобто найбільшого видимого віддалення від Сонця, – близько 19,6 градуса. Планета стає яскравішою і піднімається вище перед сходом Сонця.

Поряд із цим можна подивитися й на метеорний потік Леоніди. Його пік припадає на 17 – 18 листопада, тож за ясного темного неба вдасться помітити кілька метеорів.

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Як відрізнити планети одну від одної

Станом на 20 листопада Юпітер перебуватиме в сузір'ї Лева й матиме зоряну величину мінус 2,1. Він виглядає як яскрава точка поруч із Марсом.

Марс у тому ж сузір'ї значно тьмяніший (0,6 зоряної величини) і має червонувато-помаранчевий відтінок.

Венера в сузір'ї Діви найяскравіша з чотирьох (мінус 4,9).

Меркурій у Терезах (мінус 0,5) стоїть низько в сяйві зорі, тому знайти його найважче. Чим менше значення зоряної величини, тим яскравіший об'єкт.

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Планети 14 і 20 листопада / Зображення Star Walk

Фахівці радять обрати місце з відкритим видом на східно-південно-східний горизонт. Будівлі, дерева, пагорби й серпанок легко приховають Меркурій, тоді як решта планет залишаться видимими. Для цієї події чистий горизонт важливіший за відсутність міського освітлення.

Спочатку знайдіть Юпітер і Марс, поки небо ще темне, потім яскраву Венеру значно нижче. Меркурій залиште наостанок, коли він підніметься вище, але не зволікайте, бо сходить Сонце. Допоможуть бінокль 7×50 або 10×50 чи рефрактор діаметром 70 – 100 міліметрів із збільшенням у 50 – 100 разів, у який видно фази Венери та великі супутники Юпітера.

Зверніть увагу: ніколи не наводьте бінокль чи телескоп на Сонце, що сходить, або яке вже піднялося над горизонтом.

Чи справді планети вишикуються в одну лінію?

Планети розташуються приблизно вздовж екліптики, але ідеальної прямої не утворять. У космосі вони теж не вишикуються, бо кожна рухається по власній орбіті. Парад планет – лише результат перспективи із Землі.

Щоб зняти всі чотири планети в одному кадрі, потрібен ширококутний об'єктив або панорама, а також штатив. Знімайте серію кадрів, адже Меркурій може загубитися на тлі яскравого світанку.