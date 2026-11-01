Парад планет состоится в ноябре 2026 года: какие объекты можно будет увидеть

В ноябре 2026 года на утреннем небе соберутся сразу четыре планеты: Меркурий, Венера, Марс и Юпитер. Все они настолько яркие, что их можно увидеть без телескопа.

Когда смотреть на парад планет

Планетарное выравнивание продлится с 13 по 22 ноября 2026 года. Северное полушарие, к которому относится и Украина, имеет лучшие условия для наблюдений. С большей части Южного полушария увидеть полный набор планет сложно, так как Меркурий там находится слишком низко над горизонтом, пишет Star Walk.

Линия планет начинает формироваться примерно с 8 ноября, однако сначала Меркурий едва поднимается над горизонтом. Выбор даты зависит от того, что именно вы хотите увидеть.

Для раннего наблюдения за этим зрелищем подходит 14 ноября. В этот момент на рассвете планеты расположены более компактно по горизонтали, чем 20 ноября. Ближе всего друг к другу Марс и Юпитер находятся 15–16 ноября: между ними около 1 градуса. Такая ситуация называется соединением, когда два объекта оказываются в одной точке по небесным координатам.

Проще всего найти Меркурий 20–22 ноября. 20 ноября он достигает наибольшей элонгации, то есть наибольшего видимого удаления от Солнца, – около 19,6 градуса. Планета становится ярче и поднимается выше перед восходом Солнца.

Наряду с этим можно понаблюдать и за метеорным потоком Леониды. Его пик приходится на 17–18 ноября, поэтому при ясном темном небе удастся заметить несколько метеоров.

Как отличить планеты друг от друга

По состоянию на 20 ноября Юпитер будет находиться в созвездии Льва и иметь звездную величину минус 2,1. Он выглядит как яркая точка рядом с Марсом.

Марс в том же созвездии значительно тусклее (0,6 звездной величины) и имеет красновато-оранжевый оттенок.

Венера в созвездии Девы – самая яркая из четырех (минус 4,9).

Меркурий в Весах (минус 0,5) находится низко в сиянии зари, поэтому найти его сложнее всего. Чем меньше значение звездной величины, тем ярче объект.



Планеты 14 и 20 ноября / Изображение Star Walk

Специалисты советуют выбрать место с открытым видом на восточно-юго-восточный горизонт. Здания, деревья, холмы и дымка легко скроют Меркурий, тогда как остальные планеты останутся видимыми. Для этого события чистый горизонт важнее, чем отсутствие городского освещения.

Сначала найдите Юпитер и Марс, пока небо еще темное, затем яркую Венеру значительно ниже. Меркурий оставьте напоследок, когда он поднимется выше, но не медлите, потому что восходит Солнце. Помогут бинокль 7×50 или 10×50 либо рефрактор диаметром 70–100 миллиметров с увеличением в 50–100 раз, в который видны фазы Венеры и большие спутники Юпитера.

Обратите внимание: никогда не направляйте бинокль или телескоп на восходящее Солнце или на Солнце, которое уже поднялось над горизонтом.

Действительно ли планеты выстроятся в одну линию?

Планеты расположатся примерно вдоль эклиптики, но идеальной прямой не образуют. В космосе они тоже не выстроятся в линию, поскольку каждая движется по своей орбите. Парад планет – лишь результат перспективы с Земли.

Чтобы запечатлеть все четыре планеты в одном кадре, понадобится широкоугольный объектив или панорама, а также штатив. Снимайте серию кадров, ведь Меркурий может затеряться на фоне яркого рассвета.