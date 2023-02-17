Сьюзан Войчицки покидает компанию в то время, когда она готовится к одной из самых больших своих битв. Впервые за долгое время доминированию YouTube в области видео угрожает TikTok. Этот сервис чрезвычайно популярен среди молодежи, а дети от 4 до 18 лет, как сообщается, проводят в нем гораздо больше времени. Ситуацию не спасают даже короткие ролики Shorts. Если TikTok снимет ограничение продолжительности роликов, а до этого все постепенно идет, то разницы между ними и не останется.

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Почему CEO уходит

В блоге YouTube появилось "Личное сообщение от Сьюзан", в котором она сообщает, что уходит с должности, чтобы "начать новую главу", посвященную семье, здоровью и личным проектам, которыми она увлечена.

В сентябре 2022 года Войчицки из-за проблем со здоровьем не смогла лично посетить прямой эфир, посвященный сервису коротких видео Shorts. Присоединилась она с помощью видеозвонка.

Сьюзан Войчицки в свое время была именно тем человеком, который сдал в аренду гараж своих родителей основателям Google Ларри Пейджу и Сергею Брину, где они обустроили первый офис. Уже через год она сама присоединилась к их компании и фактически проработала в ней все 25 лет.

В 1999 году она стала первым менеджером по маркетингу Google.

В 2003 году – первым менеджером по продуктам Google AdSense.

Именно Войчицки принадлежит идея купить YouTube в 2006 году. Она управляла этим приобретением за 1,65 миллиарда долларов, а также приобретением рекламного бизнеса DoubleClick за 3,1 миллиарда долларов в следующем году.

Сьюзан Войчицки и YouTube

С момента покупки YouTube ни один из руководителей так и не смог сделать его прибыльным, несмотря на то, что сайт занял третье место по популярности после Google и Facebook. Поэтому уже в 2014 году она занимает должность генерального директора видеосервиса и начинает развивать его.

Войчицки руководила кардинальным расширением сервиса благодаря переориентации YouTube на несколько вертикальных контент-приложений, начиная с 2015 года, когда запущен YouTube Premium без рекламы, производство собственного контента (сериалов и фильмов) для YouTube Originals, музыкальный сервис YouTube Music, игровой YouTube Gaming, а также YouTube Kids для детей.

В 2017 году был запущен сервис YouTube TV, заменяющий кабельное телевидение, в 2018 году появляется клон Snapchat – YouTube Stories, а в 2021 году – клон TikTok под названием YouTube Shorts.

В конце прошлого года YouTube заключил огромное соглашение на 2 миллиарда долларов в год с NFL Sunday Ticket, став "столпом спортивного мира".

Следующим большим расширением YouTube должны стать "Подкасты".

Не все проекты стали успешными. Некоторые провалились с таким треском, что пришлось их быстро закрывать и считать убытки. Буквально каждый запускаемый в рамках видеосервиса проект вызывал волну споров и претензий пользователей. Но решение убрать счетчик дизлайков в 2021 году, кажется, особенно болезненный вопрос. Другим источником критики в сторону Войчицки всегда была спорная политика модерации контента, которая иногда не оставляет создателям никакого шанса.

Кто заменит Сьюзан Войчицки

Новым руководителем YouTube станет Нил Мохан – еще один ветеран компании, который был с ней почти с самого начала. В Google он работает уже 15 лет, являясь давним заместителем Сьюзан Войчицки. Издание Bloomberg называет его "незначительным изменением", намекая на то, что их взгляды на управление совпадают и в компании не следует ожидать каких-либо изменений.

Бывшая руководительница останется в компании на "короткий срок", чтобы помочь с переходом, и хотя она не будет иметь постоянной роли в Google, Войчицки говорит, что "договорилась взять на себя роль советника в Google и Alphabet".