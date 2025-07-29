В Хьюстоне, США, состоится встреча между руководителями космических агентств России и США. Это будет первый личный разговор на высшем уровне между странами в сфере космоса за последние семь лет. Напряженные отношения из-за войны в Украине помехой не стали.

О чем будут говорить?

Дмитрий Баканов, который возглавляет Роскосмос с февраля этого года, уже прибыл в Хьюстон для переговоров с временным руководителем NASA Шоном Даффи. Встреча запланирована на 31 июля 2025 года, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Главные темы переговоров будут включать:

Продолжение программы перекрестных полетов. В конце декабря 2023 года Россия и США договорились продлить программу перекрестных полетов к МКС до 2025 года включительно.

Продление срока эксплуатации Международной космической станции.

Работу совместной российско-американской рабочей группы по безопасному выводу МКС с орбиты и контролируемому затоплению в океане.

Баканов также планирует встретиться с экипажем космического корабля Crew Dragon, в состав которого входит российский космонавт Олег Платонов.

Во время визита Баканов также посетит подразделения Космического центра Джонсона и производственные мощности Boeing для переговоров с руководством космических программ компании.

Последняя личная встреча руководителей двух космических агентств состоялась в октябре 2018 года, когда тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин встретился с администратором NASA Джимом Брайденстайном на космодроме Байконур.

Космическая отрасль остается одним из немногих направлений международного сотрудничества, где США и Россия продолжают тесно работать вместе. Отношения между двумя странами в других сферах, которые никогда не были идеальными, еще больше ухудшились после российского вторжения в Украину в 2022 году.