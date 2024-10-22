Осенний перевод часов: нужно ли это делать самостоятельно, когда и как
Потребность в переводе часов годами донимала многих украинцев, но совсем скоро мы сделаем это в последний раз. Верховная Рада приняла закон об отмене перевода, а потому уже через несколько дней страна перейдет на зимнее время и продолжит в нем находиться и в дальнейшем. В этом материале говорим о том, нужно ли переводить часы на ваших устройствах вручную.
Нужно ли вмешательство пользователя
В большинстве случаев современные смартфоны, планшеты и компьютеры выполняют смену времени автоматически, пишет 24 Канал. Их системы синхронизируются с сетью и учитывают переход на летнее или зимнее время даже без подключения к интернету. Однако стоит проверить, активированы ли нужные настройки для автоматического перевода.
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Чтобы убедиться, что ваше устройство переведет часы самостоятельно, сделайте несколько простых действий.
Android:
- Откройте Настройки.
- Перейдите в раздел даты и времени. Он может быть в главном меню или в разделе "Дополнительные настройки". Можно воспользоваться поиском, введя слово "Время" или "Дата".
- Включите опции "Использовать время сети" и "Автоматический часовой пояс".
- Если интернет недоступен, можно определить часовой пояс по GPS или выбрать его вручную.
iOS:
- Перейдите в Параметры – Общие – Дата и время.
- Активируйте опцию "Задавать автоматически".
- Обратите внимание, что iPhone получает правильное время через сотовую сеть и обновляет время для часового пояса, в котором вы находитесь. Некоторые сети не поддерживают сетевое время, поэтому в определенных странах или регионах iPhone не может автоматически определить местное время.
Windows:
- Щелкните правой кнопкой мыши на часах на панели задач и выберите "Настроить дату и время". Перейдите на вкладку "Дата и время".
- Включите "Устанавливать время автоматически" и "Часовой пояс автоматически".
- Обратите внимание, что это актуально только для компьютеров, которые подключены к интернету. Если это не так, тогда наоборот снимите эти два параметра и установите ниже свой часовой пояс. Система автоматически проведет перевод часов, поскольку в ее коде записано, какие страны переводят часы, а какие нет.
MacOS (актуально для Sequoia):
Дата и время на компьютерах Mac также могут определяться автоматически с помощью сетевого сервера времени.
- На компьютере Mac выберите меню Apple – Системные параметры, затем щелкните "Общие" на боковой панели, щелкните пункт "Дата и время" справа (вероятно, нужно будет прокрутить вниз).
- Включите функцию "Автоматическое указание даты и времени", щелкните "Установить", затем введите сервер сетевого времени для своего региона.
- Включите функцию "Автоматически менять часовой пояс в зависимости от текущего местоположения".
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Когда требуется ручное вмешательство
Старые кнопочные телефоны часто не поддерживают автоматический перевод времени, поэтому в таких случаях его нужно менять самостоятельно. Для этого нужно сделать это:
- Зайдите в настройки телефона.
- Откройте меню даты и времени.
- Установите новое время и сохраните изменения.
К сожалению, в этом случае какой-то унификации нет, поскольку каждый производитель таких телефонов имеет для них собственную операционную систему. Но логика настроек у них примерно одинаковая, а нужные вам параметры не прячутся глубоко в меню
Когда Украина перейдет на зимнее время
27 октября в 04:00 часы нужно перевести на 1 час назад. Таким образом четвертый час сменится на третий.
С этого момента Украина будет находиться в часовом поясе UTC+2.