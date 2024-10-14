Почему есть смысл перейти с Windows 11 на Windows 10

Несмотря на то, что Microsoft позиционирует Windows 11 как будущее персональных компьютеров, не все довольны обновлением. После нескольких месяцев использования последней версии ОС многие принимают решение вернуться к Windows 1. Вас может удивить то, насколько лучше она соответствует современным пользовательским потребностям.

Хотя Windows 11 может похвастаться несколькими новыми функциями, определенные проблемы с производительностью и дизайном сделали Windows 10 гораздо более практичным выбором. Вот почему Техно 24 рекомендует подумать о возвращении к старой операционной системе.

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Windows 11 стала медленнее в повседневном использовании

Первое, что вы заметите после обновления до Windows 11, – это снижение общей скорости работы системы. Хотя тяжелые задачи и производительность программ не пострадали, простые действия, такие как открытие программ, навигация в Проводнике файлов или даже щелчок правой кнопкой мыши для вызова контекстного меню, занимают больше времени, чем ожидается.

Эта задержка, хоть и незначительная, со временем стала разочаровывать, особенно учитывая то, что я только что перешел с Windows 10 на этом же оборудовании, которая выполняла эти задачи намного быстрее.

Даже на SSD-накопителе такие задачи, как навигация по папкам, в Windows 11 выполнялись медленнее, чем в Windows 10. Анимация, хоть и плавная, но ощущается неоправданно медленной. Например, переключение между рабочими столами, которое было быстрым в Windows 10, теперь имеет небольшую задержку в Windows 11, что усиливает общее ощущение медлительности.

Слишком сложное контекстное меню

Одним из самых больших разочарований в Windows 11 является слишком упрощенное контекстное меню, и что парадоксально, от этого оно стало сложнее. Хотя Microsoft явно отдавала предпочтение эстетике, она пожертвовала функциональностью.

Базовые действия, такие как вырезание, копирование и вставка, были заменены иконками, которые не являются интуитивно понятными. Больше опций скрыто за кнопкой "Показать больше опций", что сделало рутинные действия более громоздкими.

Этот дополнительный шаг для доступа к стандартным функциям является ненужным препятствием, особенно по сравнению с простым контекстным меню в Windows 10, где все было доступно сразу. Для пользователей, которые часто полагаются на эти действия, это значительное ухудшение.

Панель задач и меню "Пуск" стали менее функциональными

Редизайн панели задач в Windows 11, как и в случае с контекстным меню, преобладает с эстетической точки зрения, но проигрывает в функциональности. Одной из самых ярких проблем является невозможность перемещения панели задач из нижней части экрана – функция, которая была доступна в Windows 10, но удалена в Windows 11.

Кроме того, объединение настроек, таких как Wi-Fi и звук, в одну кнопку добавляет еще один шаг к доступу к ним. Вместо того, чтобы показывать соответствующие опции при нажатии на пиктограмму, Windows 11 открывает Центр управления действиями, что требует еще одного нажатия, чтобы попасть туда, куда вам нужно. Эти изменения ненужны и добавляют лишнюю сложность к тому, что когда-то было простой задачей.

Меню "Пуск" также выглядит как регресс. Вместо того, чтобы представлять приложения в виде простого списка, в здесь теперь заметно выделяется раздел "Рекомендуемые", который редко бывает полезным. Нет возможности использовать это пространство для более практичных целей, например, закрепить часто используемые программы или файлы. Отсутствие возможности настройки ощущается как упущенный потенциал.

Windows 11 ощущается более навязчивой

Пожалуй, самым неприятным аспектом Windows 11 является то, насколько навязчивой она может быть. Во время установки система заставляет вас подключиться к Интернету и создать учетную запись Microsoft, с ограниченными возможностями обхода этих требований. Хотя обходные пути существуют, они временные, и будущие обновления могут полностью их устранить.

Microsoft также продолжает агрессивно продвигать свои сторонние приложения. Реклама Edge и других сервисов часто появляется по всей системе, а изменение программ по умолчанию, таких как веб-браузер, является неоправданно сложной.

Вместо того, чтобы позволить пользователям выбрать программу по умолчанию для определенной категории, Windows 11 заставляет вас вручную менять ее для каждого расширения файла, добавляя еще больше шагов к и без того скучному процессу.

Windows 10 – лучший вариант на сегодня

Хотя Windows 11 предлагает новые функции и более современный дизайн, проблемы с производительностью и удобством использования, с которыми вы столкнетесь, делают Windows 10 более подходящей для ежедневных потребностей. Переход на Windows 10 обеспечивает более быструю и функциональную работу.

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Когда Microsoft прекращает поддержку Windows 10?

Однако переход на Windows 10 это лишь временное решение. После октября 2025 года Windows 10 больше не будет получать официальной поддержки, а это означает, что в конце концов вам придется вернуться к Windows 11. Остается надеяться, что к тому времени Microsoft решит некоторые из тех неприятных аспектов, которые делают Windows 11 неудобной и менее функциональной.