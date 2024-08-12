Персеиды 2024: последний шанс увидеть метеорный поток

Ежегодный метеорный поток Персеиды, известный своим зрелищным звездопадом, достиг пика в ночь на 12 августа и продлится до рассвета 13 августа 2024 года. В этом году событие обещает хорошие условия для наблюдения в течение нескольких дней по обе стороны от полушария.

Чего ожидать

Метеорный поток Персеиды можно наблюдать ежегодно с середины июля до конца августа. Несмотря на то, что сейчас Луна освещена на 50%, лучшее время для наблюдения – после полуночи до рассвета, отмечает Техно 24.

А тем временем Земля переживает очередную магнитную бурю

Для тех, кто не сможет наблюдать лично, астрофизик Джанлука Маси из проекта "Виртуальный телескоп" проведет бесплатную прямую трансляцию метеорного потока Персеид. Трансляция начнется в 04:30 по Киеву 13 августа, если позволят погодные условия.

Метеоритный поток Персеиды 2024 онлайн: смотрите трансляцию

Происхождение Персеид

Метеорный поток Персеид вызван прохождением Земли сквозь обломки, оставленные кометой Свифта-Туттля, которая последний раз проходила близко к Земле в 1992 году.

Пик звездопада приходится на 11-13 августа, когда Земля проходит через самую плотную часть обломков.

Во время пика можно наблюдать до 100 метеоров в час, а в годы без значительного лунного света эта скорость может быть еще выше.

Типичный метеороид Персеид движется со скоростью 214 365 км/ч после входа в атмосферу Земли, где он становится метеором.

Эти метеоры, обычно размером с песчинку, нагреваются до более 1650 по Цельсию, когда проносятся по небу. Большинство из них становятся видимыми на расстоянии около 97 километров от земли.

Комета Свифта-Туттля

Открытая независимо друг от друга Льюисом Свифтом и Горацием Таттлом в 1862 году, комета Свифта-Туттла в последний раз пролетала мимо Земли в 1992 году и в следующий раз пройдет мимо нее в 2126 году. Хотя сначала существовали опасения относительно возможного столкновения, дальнейшие расчеты показали, что комета не будет представлять угрозы.

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Ближайшее сближение в 3044 году состоится на расстоянии около миллиона километров от Земли, что является безопасным расстоянием с астрономической точки зрения.