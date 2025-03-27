Марсоход Perseverance обнаружил загадочный камень с шарообразными образованиями

NASA сообщило о новой необычной находке на Марсе –камень, усеянный темно-серыми сферическими образованиями. Открытие сделал марсоход Perseverance на краю кратера Езеро.

Камень, который получил название "St. Pauls Bay", имеет сотни шарообразных образований диаметром в несколько миллиметров, рассказывает 24 Канал. Некоторые из них содержат микроскопические отверстия, что вызвало интерес ученых.

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Perseverance нашел этот камень 11 марта 2025 года на краю кратера Езеро, что когда-то был древним озером. Изучение подобных формаций поможет определить геологическую историю этой местности и ее эволюцию в течение миллиардов лет.

Размещение этих структур в геологическом контексте будет критически важным для понимания их происхождения и их значения для истории края кратера Езеро,

– говорится в заявлении команды Perseverance.

Возможное происхождение

Камень "St. Pauls Bay" расположен на склонах формации Witch Hazel Hill – геологического образования, растянувшегося на более чем 100 метров. Его многочисленные слои могут рассказать многое о прошлом Марса. В то же время ученые предполагают, что этот камень мог быть перенесен в эту зону из другого региона.



Шаровидная структура камня St. Pauls Bay / Фото NASA

Подобные сферические образования ранее наблюдали другие марсоходы NASA:

Opportunity обнаружил похожие камни в кратере Endurance ,

обнаружил похожие камни в кратере , Curiosity – в кратере Гейл.

Исследователи считают, что такие формации могли появиться из-за взаимодействия подземных вод с породой, что привело к их минерализации. Другая возможная версия – вулканическое происхождение. Сферы могли образоваться в результате быстрого охлаждения капель лавы или из-за воздействия метеоритного удара, после которого пары породы конденсировались в виде сфер.

Каждый из этих механизмов формирования имеет кардинально разные последствия для понимания истории этих пород, поэтому команда прилагает все усилия для определения их происхождения,

– отметили в NASA.

Дальнейшие исследования и миссия возвращения образцов

Сейчас Perseverance находится на расширенной миссии, исследуя край кратера Езеро. В этой области возможно влияние древних подземных вод, что могло создать уникальные условия, отличные от тех, которые были ранее изучены на дне кратера.

Образцы, собранные марсоходом, хранятся в 30 специальных контейнерах и ожидают возвращения на Землю в рамках миссии Mars Sample Return. Среди них есть камень со странной текстурой, напоминающий "леопардовые пятна" и "семена мака", что, по мнению ученых, может быть свидетельством древней микробной жизни.

Программа возвращения образцов столкнулась с превышением бюджета и задержками. Бывший администратор NASA Билл Нельсон объявил, что агентство рассматривает два альтернативных варианта миссии, реализация которых зависит от выделения 300 миллионов долларов Конгрессом США.

Если финансирование будет утверждено, образцы с Марса могут вернуться на Землю между 2035 и 2039 годами. В NASA даже признали, что Китай имеет все шансы сделать это первыми опередив Соединенные Штаты.