В марсианских камнях разглядели очередное жуткое "лицо"

Новости о том, что на Марсе нашли "лицо", появляются постоянно. Ландшафты, тени, камни и валуны создают иллюзии, похожие на головы людей или животных. Это явление известно как парейдолия – ложное зрительное восприятие реальных объектов за нечто, чем они не являются. Это распространяется и на другие объекты, а не только лица, а также и на звуки. Так что же на этот раз увидели на Красной планете?

Новое "лицо" на Марсе

На недавнем снимке, сделанном марсоходом Perseverance, группа камней разбросана по песчаному ландшафту Красной планеты. Но внимательных исследователей космоса заинтересовал один конкретный – его можно найти в левой части изображения, которое опубликовало NASA.

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Форма его поверхности действительно напоминает лицо. Можно увидеть изгибы, похожие на рот, нос и глаз, а сама "голова" лежит на боку, наполовину утоплена в песок.



Марсоход Perseverance сфотографировал камень, похожий на лицо / Фото NASA

Можно сказать, что если бы это действительно была голова человека, то она бы принадлежала неандертальцу, поскольку мы можем отчетливо видеть массивные надбровные дуги, которые были характерны для этого вымершего вида.

Сейчас Perseverance прокладывает свой путь через кратер Езеро – регион на Марсе, который когда-то был затоплен водой. Марсоход NASA сделал этот снимок 27 сентября с помощью камеры, установленной на правой стороне его корпуса.

Марс – это сухой и холодный пустынный мир, на котором есть много странных на вид скал. Но когда-то планета была покрыта бурными реками и морями, следы которых мы повсеместно видим сегодня. Вместе с вулканической активностью это позволило ей формировать ландшафты, переносить почвы и породу с места на место и обтесывать камни в течение миллионов лет, если не миллиардов. Со временем вся вода исчезла с поверхности, атмосфера рассеялась, а температура упала до среднего показателя в -40 градусов по Цельсию (зимой может достигать до -120 градусов). Теперь в игру вступило агрессивное солнечное излучение и ветровая эрозия.

Этот камень является результатом сочетания всех этих факторов. Созданный, предположительно, в процессе застывания лавы миллиарды лет назад, он долгое время мокнувший в воде, а затем выветривавшийся под солнцем.