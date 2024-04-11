MEGOGO теперь имеет персонализированную ленту рекомендаций и профили: как работает новая функция
Украинский медиасервис MEGOGO обрастает новым функционалом. Отныне каждый пользователь будет получать предложения контента, которые будут учитывать персональные предпочтения. Реализовать это удалось благодаря разделению профилей в аккаунте, которое позволяет создавать отдельные кабинеты для всех членов семьи.
Подписчики из Украины и других стран мира уже могут опробовать новые функции в своих учетных записях. Свежие возможности сервиса призваны улучшить пользовательский опыт и сделать платформу еще удобнее.
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Профили пользователя, это отдельные страницы для каждого члена семьи, тогда, как аккаунт остается основным методом входа и идентификации. Таким образом каждый профиль становится персонализированным, он содержит интересы владельца и может предоставлять рекомендации на основе контента, который предпочитает владелец профиля.
Более 60% клиентов MEGOGO потребляют контент в семейном формате, что приводит к ощущению неперсонализированности платформы. Решением стал обновленный функционал, который улучшит опыт пользования сервисом,
– отмечает пресс-служба MEGOGO.
В MEGOGO договорились с правообладателями и пользователи могут выбрать изображение для иконок среди таких героев, как, например:
- Губка Боб,
- Кунг-фу панда,
- персонажи Щенячьего патруля,
- персонажи Южного парка,
- Пес Патрон и многие другие.
Как начать пользоваться профилями в MEGOGO
- Регистрация: Сначала нужно зарегистрироваться на платформе, если учетной записи нет.
- Создание профиля: После входа в систему выбрать опцию создания нового профиля. Во время этого процесса пользователь выбирает следующие параметры:
- Вид профиля: взрослый или два варианта детских профилей – для возрастной категории до 6 лет или до 12 лет. В зависимости от выбранного типа профиля будет ограничен контент для детей.
- Иконка и имя профиля: Пользователь самостоятельно выбирает иконку, которая лучше всего соответствует его предпочтениям, а также дает название профиля.
- Сохранение профиля: После выбора параметров профиль будет создан и готов к использованию.
- Персонализация рекомендаций/сервиса под вас: После первого захода в свой профиль пользователь сможет выбрать любимые фильмы, и сразу персонализирует рекомендации.