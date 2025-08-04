Как первая молекула помогла родиться звездам?

Примерно через 380 тысяч лет после Большого взрыва Вселенная охладилась достаточно для того, чтобы появились первые нейтральные атомы – преимущественно водород и гелий. Это открыло путь для первых химических реакций. Первой образовавшейся молекулой,, стал ион гидрида гелия (HeH+), который возник в результате соединения атома гелия и протона водорода. Это событие дало старт цепочке реакций, приведших к появлению молекулярного водорода (H 2 ), самой распространенной молекулы во Вселенной, пишет 24 Канал со ссылкой на Astronomy & Astrophysics.

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В течение следующих нескольких сотен миллионов лет, в так называемые "темные века", в космосе еще не было звезд. Чтобы первые звезды могли зажечься, газовые облака, из которых они формировались, должны были остыть и сжаться, чтобы потом снова начать разогреваться. Молекулы, такие как HeH+, были необходимы для этого процесса, поскольку они эффективно излучали тепловую энергию.

Исследователи впервые успешно воссоздали эту реакцию в условиях, похожих на те, что существовали в ранней Вселенной. Они исследовали реакцию HeH+ с дейтерием, изотопом водорода, содержащим дополнительный нейтрон в атомном ядре наряду с протоном. Когда HeH+ реагирует с дейтерием, вместо H 2 + образуется ион HD+, а также нейтральный атом гелия.

Эксперимент проводился на криогенном накопительном кольце (CSR) в MPIK в Гейдельберге – уникальном в мире приборе для исследования молекулярных и атомных реакций в условиях, похожих на космические. Для этого ионы HeH+ хранились в ионном накопительном кольце диаметром 35 метров в течение 60 секунд при температуре всего несколько кельвинов (-267 градусов Цельсия) и накладывались на пучок нейтральных атомов дейтерия. Регулируя относительную скорость двух пучков частиц, ученые смогли исследовать, как частота столкновений меняется в зависимости от энергии столкновения, которая напрямую связана с температурой.

Они обнаружили, что, вопреки предыдущим прогнозам, скорость этой реакции не замедляется с понижением температуры, а остается почти постоянной.

Предыдущие теории предсказывали значительное снижение вероятности реакции при низких температурах, но мы не смогли подтвердить это ни в эксперименте, ни в новых теоретических расчетах наших коллег,

– объясняет доктор Хольгер Крекель.

Ученые говорят, что реакции HeH+ с нейтральным водородом и дейтерием, как представляется, имели гораздо большее влияние на химические процессы в ранней Вселенной, чем считалось ранее.

Это наблюдение согласуется с выводами группы теоретических физиков под руководством Иоганна Скрибано, которые обнаружили ошибку в более ранних расчетах.