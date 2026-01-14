Оставили ли древние люди экологический след, как это делает современная цивилизация

Новое исследование показывает, что даже первобытные люди существенно меняли окружающую среду задолго до изобретения сельского хозяйства. Неандертальцы и древние охотники-собиратели активно формировали европейские ландшафты через охоту на крупных животных и контролируемое использование огня. Компьютерное моделирование помогло ученым переосмыслить роль наших предков в природных экосистемах.

Что показали компьютерные модели древних экосистем?

Международная группа исследователей из университета Орхуса использовала сложные компьютерные симуляции для изучения того, как менялась растительность Европы в течение двух теплых периодов в прошлом. Ученые анализировали влияние климата, крупных животных, пожаров и человеческой деятельности, сравнивая результаты моделирования с детальными данными пыльцы из тех же временных отрезков? пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.

Исследование сосредоточилось на двух ключевых эпохах:

Первая – последний межледниковый период, который длился примерно от 125 до 116 тысяч лет назад, когда единственным человеческим населением Европы были неандертальцы.

Вторая – ранний голоцен, охватывающий промежуток от 12 до 8 тысяч лет назад, когда на континенте обитали мезолитические охотники-собиратели нашего вида Homo sapiens.

По словам профессора биологии Йенса-Кристиана Свеннинга из университета Орхуса, результаты заставили пересмотреть устоявшиеся представления о прошлом. Оказалось, что одних лишь изменений климата, влияния крупных травоядных и природных пожаров недостаточно для объяснения данных пыльцы. Когда к уравнению добавили человеческий фактор – последствия искусственных пожаров и охоты – получили гораздо более точные совпадения с реальными показателями.

Результаты симуляций, написанных в исследованиях в научном журнале PLOS One, продемонстрировали впечатляющий масштаб воздействия.

Наши моделирования показывают, что охотники-собиратели мезолита могли повлиять на распределение типов растений на 47%. Влияние неандертальцев было меньше, но все же измеряемым – примерно 6% для распределения типов растений и 14% для открытости растительности,

– говорят авторы статьи.

Какие животные жили в то время в Европе?

Во время последнего межледникового периода Европа поддерживала разнообразное сообщество крупных животных. Слоны и носороги делили ландшафт с бизонами, турами, лошадьми и оленями, создавая экосистемы гораздо богаче современных.

В мезолите картина изменилась – крупнейшие виды исчезли или их популяции существенно сократились из-за общего вымирания мегафауны, что сопровождало распространение Homo sapiens по планете.

Каким было влияние людей на растения?

Человеческое влияние на растительность включало как последствия огня – сжигание деревьев и кустарников, – так и ранее недооцененный фактор: охота на крупных травоядных. Неандертальцы не стеснялись охотиться даже на гигантских слонов весом до 13 тонн. Охота имела мощный косвенный эффект: меньшее количество пасущихся животных,, означало больше зарослей и, соответственно, более плотную растительность.

Однако влияние было ограниченным, поскольку неандертальцев было настолько мало, что они не уничтожили крупных животных полностью и не отменили их экологическую роль – в отличие от Homo sapiens в более поздние времена.

Что это все значит?

Исследователи считают, что полученные результаты предлагают новую перспективу относительно роли наших предков в природном ландшафте. На самом деле это бросает вызов представлению о "нетронутых ландшафтах" Европы и исключительной экологичности до появления земледелия. Неандертальцы и мезолитические охотники-собиратели были активными соавторами европейских экосистем.

Ученые отмечают, что эти результаты являются сотрудничеством между экологией, археологией, палинологией и разработкой сложных компьютерных моделей для симуляции древних экосистем. Это первая симуляция, которая количественно оценивает то, как неандертальцы и мезолитические охотники-собиратели могли формировать европейские ландшафты. Подход имеет два ключевых преимущества: он объединяет необычно большой набор новых пространственных данных, охватывающих весь континент в течение тысяч лет, и сочетает симуляцию с алгоритмом оптимизации из искусственного интеллекта.

Какие выводы?

Свеннинг заключает, что компьютерное моделирование четко показало: даже без огня охотники-собиратели меняли ландшафт просто потому, что их охота на крупных животных делала растительность гуще. Однако, несмотря на новое исследование, в понимании раннего влияния людей на ландшафт все еще остаются пробелы.

Ученые подчеркивают, что было бы интересно провести компьютерные симуляции других временных периодов и частей света. Северная и Южная Америка, а также Австралия особенно интересны, поскольку там никогда не жили ранние виды гомининов до Homo sapiens, и поэтому можно сравнить ландшафты недавнего прошлого с человеческим влиянием и без него.