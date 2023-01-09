Будущий конкурент Tesla: в сети появились первые фото электромобиля Xiaomi

Появилась новая информация об электромобилях Xiaomi. Прототип под кодовым названием Modena был замечен на улицах. Известно, что автомобиль планирует быть более мощным, большим и даже несколько дешевле мегапопулярной Tesla Model 3.

Что известно о технических особенностях электромобиля

Также стало известно, что компания рассматривает выпуск двух вариантов – один обойдется от 38 000 долларов до 43 600 долларов, а второй – от 51 600 долларов. Более доступный электромобиль, вероятно, получит стандартные литий-железо-фосфатные (LFP) аккумуляторы BYD для работы с напряжением 400 В. Также он получит многочисленные сенсоры, разработанные совместно с немецкой компанией Continental, включая камеры и радары, работающие в mmWave-диапазоне – те сами, что применяет китайский кроссовер премиум-уровня Li Auto One.

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Более дорогой вариант будет построен на 800-вольтовой архитектуре и будет использовать аккумуляторы CATL Qilin Battery, которые можно зарядить с 0 до 80% всего за 15 минут. Новинка получит процессор Orin X компании NVIDIA, а также LiDAR. Система будет работать на алгоритмах, разработанных Xiaomi. Обе версии получат "умные кабины" на чипсетах Qualcomm 8295, которые будут впервые применяться в текущем году у модели Jidu ROBO-01.



Xiaomi Modena – будущий конкурент Tesla Model 3 / Фото CNevPost

Известно, что второй, более дорогой электромобиль, под кодовым названием Le Mans, должен дебютировать в 2025 году и получит три электродвигателя с управляющим ПО, разработанным самой Xiaomi. Впрочем, машина будет построена на той же платформе, что и первая.



Электромобиль был замечен на улицах Китая / Фото CNevPost

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Xiaomi выходит на рынок электрокаров

В марте 2021 года Xiaomi анонсировала выход на рынок электромобилей и инвестиции в отрасль 1,5 млрд долларов, а также намерение потратить в течение 10 лет еще 10 млрд долларов. Компания заключила контракт с Управляющим комитетом Пекинской зоны экономического и технического развития в ноябре 2021 года, что касается строительства завода в районе Ичжуан, способного выпускать до 300 тысяч машин в год, а также строительства штаб-квартиры соответствующего подразделения Xiaomi и площадей, на которых специалисты займутся разработками новых машин. Завод будут строить в два этапа, массовое производство должно начаться в 2024 году.