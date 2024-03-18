Когда нам ожидать полноценные очки дополненной реальности от Apple

Apple не так давно выпустила свое первое устройство смешанной реальности Vision Pro. Как мы уже давно знаем, ее конечной целью всегда были компактные очки, а не массивная гарнитура, поэтому со временем технология будет уменьшаться. Последние данные показывают, когда именно компания сможет достичь своей цели.

Когда ждать очки

Известный информатор Revegnus показал "дорожную карту" продуктов Apple, которая раскрывает некоторые гаджеты, что их компания собирается выпустить в течение следующих трех с половиной лет. И здесь есть о чем поговорить, ведь в списке не только очки, которые должны стать более практичным подходом для повседневного использования, чем массивная гарнитура.

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Источником информации на этот раз является Samsung Securities (дочерний бизнес по предоставлению финансовых услуг). Южнокорейская компания поставляет Apple различные комплектующие для смартфонов и других устройств, в частности экраны для iPhone. Поэтому на основе данных о заказах и отгруженной продукции можно делать определенные выводы.

Как можно увидеть, Apple якобы выпустит тройную 48-мегапиксельную камеру в iPhone в 2025 году, а также новое поколение iPhone SE.

В 2026 году мы можем увидеть первый смартфон со складным экраном от Apple. Слухи о нем ходят уже несколько лет, но вместе с ними время от времени появляются сообщения, якобы компания отказалась от проекта, поскольку недовольна долговечностью таких гибких экранов. В том же году следует ожидать новый MacBook с OLED-экраном.

Но больше всего нас интересует 2027 год. Ведь именно тогда должны выйти долгожданные очки дополненной реальности. Кроме того, мы можем увидеть складной iPad. Как ранее писал аналитик Минг-Чи Куо, такой планшет может получить 20,3-дюймовый дисплей.

Перед тем, как выпустить очки дополненной реальности, Apple все еще должна сделать что-то с ценами на свою текущую гарнитуру, поскольку именно она является первым и самым большим минусом, о котором упоминают пользователи и обозреватели. В 2025 году компания якобы планирует выпустить бюджетную модель, которая будет лишена определенных функций и характеристик старшей модели, но пока мы не имеем об этом подробностей.

Поскольку очки дополненной реальности должны быть чрезвычайно легкими, инженеры компании столкнутся с такими проблемами, как уменьшение веса за счет использования меньших батарей, а это означает, что эти умные очки будут иметь незначительное время работы (если только не будет изобретено более емкостную технологию батарей). Ранее сообщалось, что один из сотрудников компании заявил, что этот проект является безнадежным, но команда продолжала работу только для того, чтобы сделать счастливым генерального директора Apple Тима Кука.

Самым большим препятствием для запуска очков называют использование чипа, который сможет обеспечить производительность iPhone текущего поколения, потребляя при этом в десять раз меньше энергии для предотвращения перегрева. Поскольку компании понадобятся годы, чтобы достичь совершенства, возможно, стоит отложить надежды на выпуск AR-очков на несколько более долгое время, пока не будут устранены все видимые проблемы. Даже после этого Apple может столкнуться с множеством неудач, поэтому предполагаемый 2027 год запуска может быть не совсем реалистичным.