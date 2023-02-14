После незаконного редактирования генома человека ученый говорит, что его "дети из пробирки" здоровы
Источник:South China Morning Post
Год назад учёный Хэ Цзянькуй вышел из тюрьмы, куда попал за незаконное вмешательство в геном человека. Теперь он сообщил, что его пациенты чувствуют себя хорошо.
Трое детей, ДНК которых были изменены с помощью инструмента CRISPR-Cas9 на стадии эмбриона, развиваются нормально и "счастливо живут со своими родителями". Их личности все еще хранятся в секрете – китайское правительство вообще не планирует разглашать эту информацию.
Интересно Один на миллиард: ученые обнаружили голову динозавра с сохранившейся кожей
Что известно
Хорошие намерения ученого, который в 2018 и 2019 годах хотел изменить ген CCR5 ради формирования у детей иммунитета к ВИЧ, большинство ученых и врачей мира не оценили. Даже сам Цзянькуй недавно признался, что "поторопился" со своим экспериментом: воспользовался шансом, не оценив как следует всех последствий. Все потому, что существует большая вероятность того, что вмешательство в геном детей породили бы новые, еще неизвестные науке мутации.
Они живут нормальной, мирной и спокойной жизнью. Это их желание, и мы должны их уважать,
– сказал ученый в интервью газете South China Morning Post.
Он говорит, что не хотел бы, чтобы детей слишком беспокоили для научных исследований, добавив, что "счастье детей и их семей должно быть на первом месте". Когда его спросили, волнуется ли он за их будущее, ученый ответил, что его чувство сродни ожиданиям и беспокойствам, которые испытывает каждый отец за будущее своих детей.
Из-за секретности нельзя подтвердить или опровергнуть заявление Цзянькуя. Известно, что ему доверили создание закрытой лаборатории в Пекине, которая будет специализироваться на генной терапии для лечения врожденных заболеваний. Вероятно, действия ученого увенчались успехом, поэтому китайские власти одобрили проведение дальнейших работ в этом направлении.Напомним, в 2018 году Хэ Цзянькуй ошеломил мир, объявив, что создал двух генетически модифицированных девочек-близнецов, которых назвали Лулу и Нана. Третий ребенок, Эми, родился в следующем году, также в Китае. Исследователь