Троє дітей, ДНК яких було змінено за допомогою інструменту CRISPR-Cas9 на стадії ембріона, розвиваються нормально і "щасливо живуть зі своїми батьками". Їхні особистості все ще зберігаються в таємниці – китайський уряд узагалі не планує розголошувати цю інформацію.

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Що відомо

Добрі наміри вченого, який у 2018 та 2019 роках хотів змінити ген CCR5 заради формування у дітей імунітету до ВІЛ, більшість учених і лікарів світу не оцінили. Навіть сам Цзянькуй нещодавно зізнався, що "поквапився" зі своїм експериментом: скористався шансом, не оцінивши як слід усіх наслідків. Усе тому, що існує велика ймовірність, що втручання в геном дітей породили б нові, ще невідомі науці мутації.

Вони живуть нормальним, мирним і спокійним життям. Це їхнє бажання, і ми повинні їх поважати,

– сказав учений в інтерв'ю газеті South China Morning Post.

Він каже, що не хотів би, щоб дітей занадто турбували заради наукових досліджень, додавши, що "щастя дітей та їхніх сімей має бути на першому місці". Коли його запитали, чи хвилюється він за їхнє майбутнє, вчений відповів, що його почуття схоже на очікування і занепокоєння, які відчуває кожен батько за майбутнє своїх дітей.

Через завісу секретності не можна підтвердити чи спростувати заяву Цзянькуя. Відомо, що йому довірили створення закритої лабораторії в Пекіні, яка спеціалізуватиметься на генній терапії для лікування вроджених хвороб. Ймовірно, дії вченого увінчалися успіхом, а тому китайська влада схвалила проведення подальших робіт у цьому напрямку.