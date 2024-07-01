Toyota готовит к выпуску свой первый электромобиль с автопилотом для борьбы с Tesla

Японский автопроизводитель Toyota объявил о планах выпустить свой первый электромобиль (EV) с передовой системой автономного вождения в 2025 году. Новая модель, получившая название Bozhi 3X, дебютирует на китайском рынке, создав условия для конкурентной борьбы с Tesla.

Внедорожник Toyota Bozhi 3X станет первым автомобилем компании, оснащенным передовой системой помощи водителю. Эта система, разработана в сотрудничестве с компанией Momenta Global, предложит расширенные возможности для парковки, движения по шоссе и навигации в городском трафике.

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Toyota также планирует представить литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи между 2026 и 2027 годами, которые, как ожидается, снизят стоимость текущей модели bZ4X EV до 40%. Эти LFP-батареи обещают сделать электромобили более доступными и дешевыми.

Компания не отказывается от бензиновых двигателей

Несмотря на значительные инвестиции в электромобили, Toyota применяет смешанный подход к сокращению выбросов. Компания продолжает разрабатывать бензиновые двигатели нового поколения для гибридов в партнерстве с Mazda и Subaru и не спешит переходить на полное электричество.

Однако в конце прошлого года Toyota продемонстрировала несколько прототипов электромобилей, включая Land Cruiser SE, трехрядный электрический внедорожник, и EPU, электрический пикап с запасом хода более 400 миль (643 километра).

Если речь идет о надежности, то по этому параметру японским брендам нет равных. В частности, новый SUZUKI S-CROSS 2024 года обеспечен гарантией в три года или 100 000 километров, и за этот период производитель отвечает за качество авто через своего официального дилера в Украине.

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Заявление Toyota появилось после того, как технология полного самостоятельного вождения Tesla была предварительно одобрена для запуска в Китае. Tesla также заключила партнерство с китайской технологической компанией Baidu для предоставления навигационных и картографических услуг, что еще больше усиливает конкуренцию на китайском рынке электромобилей.