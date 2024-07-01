Позашляховик Toyota Bozhi 3X стане першим автомобілем компанії, оснащеним передовою системою допомоги водієві. Ця система, розроблена у співпраці з компанією Momenta Global, запропонує розширені можливості для паркування, руху по шосе та навігації в міському трафіку.

Вам буде корисно Як користуватися Android Auto: все, що потрібно знати

Toyota також планує представити літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) батареї між 2026 і 2027 роками, які, як очікується, знизять вартість поточної моделі bZ4X EV до 40%. Ці LFP-батареї обіцяють зробити електромобілі більш доступними і дешевими.

Компанія не відмовляється від бензинових двигунів

Попри значні інвестиції в електромобілі, Toyota застосовує змішаний підхід до скорочення викидів. Компанія продовжує розробляти бензинові двигуни нового покоління для гібридів у партнерстві з Mazda і Subaru і не поспішає переходити на повну електрику.

Однак наприкінці минулого року Toyota продемонструвала кілька прототипів електромобілів, включаючи Land Cruiser SE, трирядний електричний позашляховик, і EPU, електричний пікап з запасом ходу понад 400 миль (643 кілометри).

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, новий SUZUKI S-CROSS 2024 року забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через свого офіційного дилера в Україні.

Цікаво 5 найкрутіших дизайнів скляного даху в автомобілях

Заява Toyota з'явилася після того, як технологія повного самостійного водіння Tesla була попередньо схвалена для запуску в Китаї. Tesla також уклала партнерство з китайською технологічною компанією Baidu для надання навігаційних і картографічних послуг, що ще більше посилює конкуренцію на китайському ринку електромобілів.