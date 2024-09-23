127 лет назад первый в истории пьяный водитель потерпел аварию на своем автомобиле

Первый автомобиль был создан инженером Карлом Бенцом в 1885 году, то есть 139 лет назад. Оказывается, пьяное вождение почти такое же старое, как и сами машины – между ними всего 12 лет разницы. Кто же был первым нарушителем, который сел за руль после употребления алкоголя?

Как это было

10 сентября 1897 года 25-летний таксист Джордж Смит в состоянии алкогольного опьянения врезался на своем автомобиле в здание на Нью-Бонд-стрит, 165, что в Лондоне. В тот момент до изобретения первого алкотестера оставалось 56 лет. Смита немедленно арестовали за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, пишет Jalopnik.

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Этот водитель был одним из 12 мужчин, которых выбрали водителями лондонской компании электрических такси Уолтера К. Берси. Она работала на дорогах города всего 22 дня, прежде чем произошел инцидент.

Смит был арестован полицейским констеблем Расселом и после признания им своей вины оштрафован на 20 шиллингов в суде на Мальборо-стрит.

Что известно об этих машинах

Электрические такси Bersey эксплуатировались только с 1897 по 1899 год.

Прозванные "колибри" из-за уникального жужжания электродвигателя, они быстро завоевали популярность, но были недолговечными. Из-за большого веса машин, питавшихся от аккумуляторов, у них быстро изнашивались шины и часто ломались деревянные колеса.

Их использование было далеким до прибыльности – только за первый год работы убытки составили 6 200 фунтов стерлингов, что на то время стоило значительно больше, чем нынешняя аналогичная сумма.

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