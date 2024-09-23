Як це було

10 вересня 1897 року 25-річний таксист Джордж Сміт у стані алкогольного сп'яніння врізався на своєму автомобілі в будівлю на Нью-Бонд-стріт, 165, що у Лондоні. У той момент до винайдення першого алкотестера лишалося 56 років. Сміта негайно заарештували за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, пише Jalopnik.

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Цей водій був одним із 12 чоловіків, яких обрали водіями лондонської компанії електричних таксі Уолтера К. Берсі. Вона працювала на дорогах міста лише 22 дні, перш ніж відбувся інцидент.

Сміт був заарештований поліцейським констеблем Расселом і після визнання ним своєї провини оштрафований на 20 шилінгів у суді на Мальборо-стріт.

Що відомо про ці машини

Електричні таксі Bersey експлуатувалися лише з 1897 по 1899 рік.

Прозвані "колібрі" через унікальне дзижчання електродвигуна, вони швидко завоювали популярність, але були недовговічними. Через велику вагу машин, що живилися від акумуляторів, у них швидко зношувалися шини і часто ламалися дерев'яні колеса.

Їх використання було далеким до прибутковості – лише за перший рік роботи збитки склали 6 200 фунтів стерлінгів, що на той час вартувало значно більше, ніж нинішня аналогічна сума.

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